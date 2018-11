Mittlerweile zum 28. Mal hat die Musikkapelle Ziegelbach am ersten Novemberwochenende zu ihrem traditionellen Stadelfest in den Dorfstadel eingeladen. Am Freitag sorgte DJ Shorty für Partystimmung, und am Sonntagvormittag spielte die Musikkapelle Herlazhofen zum Frühschoppen. Zum Festausklang zur Kaffeezeit gab’s Musik einer kleinen Besetzung der Ziegelbacher.

Freddy Holzmüller, Vorstand der Ziegelbacher Musikanten, konnte ein positives Fazit ziehen. An beiden Tagen sei der Dorfstadel vollbesetzt gewesen und es habe eine sehr gute Stimmung geherrscht. Zur Disco am Freitagabend mit Musik aus den 90er-Jahren bis heute waren viele Besucher verkleidet gekommen. „Die haben damit glatt die Fasnet in den Schatten gestellt“, so Holzmüller. Und er wunderte sich: „Es ist schon erstaunlich, wie spät manche Leute heutzutage noch ausgehen. Veranstaltungsschluss war 2 Uhr, manche kamen aber erst um 0.30 Uhr.“

Willkommene Abwechslung

Den rund 320 Besuchern am Freitagabend standen 30 bis 35 der Ziegelbacher Musikanten im Einsatz gegenüber. Am Sonntag waren rund 40 Musikerkollegen von Holzmüller im Einsatz. Der Vorstand freute sich, dass er die Musikkapelle Herlazhofen für den Frühschoppen hatte gewinnen können, obwohl diese am kommenden Wochenende ihr Jahreskonzert spielen wird. Aber „wenn man monatelang auf so ein Konzert hinarbeitet, ist mal so eine Veranstaltung mit Marsch, Polka und Pop eine sehr willkommene Abwechslung“, erklärte er. Und so feierten am Sonntag die Ziegelbacher, aber auch viele Besucher und Musikanten aus den umliegenden Ortschaften gemeinsam bei Blasmusikstimmungsklassikern wie dem „Böhmischen Traum“ oder „Dem Land Tirol die Treue“, aber auch den Hits von Abba und anderen Popgrößen der 70er-Jahre ein gemütliches und schönes Fest für die ganze Familie.

Kurzum: Das zweitägige Stadelfest sorgte mit seiner entspannten Atmosphäre wieder einmal dafür, ein wenig Abstand zum Alltag zu gewinnen.