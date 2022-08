Im Wurzacher Ried gibt es neue Europadiplom-Straßenschilder

Im Wurzacher Ried sind vor wenigen Tagen die Europadiplom-Straßenschilder erneuert worden. Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, hatte die Schilder an die Stadt Bad Wurzach übergeben.

Die beiden Tafeln tragen die Europadiplom-Auszeichnung für das Naturschutzgebiet Wurzacher Ried und stehen entlang der Bundesstraße B 465, die durch das Ried führt. Die alten Schilder waren wegen Witterungseinflüssen in die Jahre gekommen. Dies erforderte den Austausch der Schilder, die zeitgleich umgestaltet und aktualisiert wurden. Die Finanzierung übernahm das Regierungspräsidium Tübingen, welches neben dem Landkreis Ravensburg und der Stadt Bad Wurzach Mitglied im Stiftungsrat des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried ist.

Staatssekretär Andre Baumann würdigte beim Besuch die ökologische Bedeutung des Wurzacher Rieds: „Für mich als gelernter Moorschützer und natürlich auch als Staatssekretär ist das Wurzacher Ried heiliges Land. Das Wurzacher Ried besitzt die größte, intakte Hochmoorfläche in Mitteleuropa sowie eine große Vielfalt an unterschiedlichen Moorlebensräumen. Es leistet somit einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Darauf sind wir als Land stolz, haben gleichzeitig auch eine große Verantwortung für dieses einmalige Naturerbe.“

Deshalb habe das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried zusammen mit der Naturschutzverwaltung in Tübingen zahlreiche Renaturierungsmaßnahmen in der Vergangenheit durchgeführt und werde in Zukunft auch weitere Maßnahmen ergreifen. Es gebe keine Klimaschutzmaßnahme, die so effizient und effektiv ist wie Moorschutz, ist sich Baumann sicher.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer ist ebenfalls stolz auf das außergewöhnliche Schutzgebiet am Rande ihrer Stadt: „Die Verantwortlichen im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried und die Stadt Bad Wurzach haben das Ziel, diesen artenreichen Lebensraum zu erhalten und zu schützen. Die mit dem Europadiplom verbunden Auflagen sind Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Eine nicht immer einfache, aber sehr wichtige Aufgabe.“ Scherer war dankbar, dass das Regierungspräsidium den Wunsch nach Erneuerung der beiden Schilder aufgegriffen habe, sodass alle Passanten und Besucher deutlich erkennen, in was für einem außergewöhnlichen Gebiet sie unterwegs sind.

Das Europadiplom ist ein Gütezeichen für Schutzgebiete, welchen wegen ihres hohen ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Wertes eine besondere europäische Bedeutung zugesprochen wird. Dieses europäische Prädikat wird vom Europarat in Straßburg verliehen und kann bei Einhaltung der damit verbundenen Auflagen verlängert werden. Dies geschah zuletzt im September 2019 für das Wurzacher Ried, welches nun bis 2029 dieses Prädikat trägt. Im Jahr 1989 wurde das Wurzacher Ried zum ersten Mal mit dem Europadiplom ausgezeichnet.