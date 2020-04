Im Raum Bad Wurzach gibt es zurzeit vier Storchennester

Vier Storchennester gibt es im Raum Bad Wurzach (Bad Wurzach-Grundschule, Bechtingers bei Ziegelbach, Dietmanns und Ziegelbach), teilt der Hobby-Ornithologe Ulrich Grösser mit.

Auf den Nestern in Bad Wurzach (Brutpaar der Vorjahre) und Ziegelbach werde seit etwa zwei Wochen gebrütet. Das Nest in Bechtingers sei augenblicklich verwaist. Das Brutpaar der vergangenen Jahre sei von dort nach Ziegelbach umgezogen und brüte bereits. In Dietmanns sei das Brutpaar des Vorjahres seit etwa eineinhalb Wochen da, mache aber noch keine Anstalten in das Brutgeschäft einzusteigen. Doch dazu sei es noch nicht zu spät. Allerdings sollte in der ersten Maiwoche mit der Brut begonnen werden, damit die Jungstörche robust genug sind, um Mitte August zusammen mit anderen Jungstörchen nach Afrika ins Winterquartier zu ziehen.

In der ersten Maiwoche kann laut Grösser mit jungen Weißstörchen in Bad Wurzach und Ziegelbach gerechnet werden, allerdings dauere es ohne Überwachungskamera bis zu zehn Tage, bis eine wirklich zuverlässige Anzahl Jungvögel mitgeteilt werden kann. 2019 hatte nur ein Jungstorch die Regen- und Kälteperiode im Mai überlebt und sei flügge geworden. Grösser hoff für 2020 auf mehr Wetterglück, damit alle Jungstörche aus den Nestern ausfliegen.