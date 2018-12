Im Kurhaus knallen wieder die Korken

Die städtischen Kurbetriebe, konkret die Belegschaft des Kurhotels am Reischberg, organisiert für den kommenden Jahreswechsel einen Silvesterball im Kurhaus am Park und lässt ein über die Stadtgrenzen von Bad Wurzach bekanntes und beliebtes Fest wieder aufleben.

Der Grundgedanke des Organisationsteams entstand ursprünglich daraus, dass die hoteleigenen Räume für einen festlichen Ball nicht optimal genutzt werden konnten und bei den anspruchsvollen Gästen sich keine richtige Feierlaune einstellen wollte. Daniel Angele konnte für seine Idee, dafür den Kurhaussaal zu nutzen, viele Kollegen motivieren, die ihn bei der Planumsetzung tatkräftig unterstützen.

Etwa 250 Plätze stehen den Gästen zur Verfügung. Das Team hat in mühevoller Kleinarbeit an der optimalen Bestuhlung getüftelt, eine Tanzfläche definiert und über die passende Dekoration nachgedacht, um ein stimmiges Konzept in Eigenregie zu gestalten.

Die engagierten Mitarbeiter haben für die Silvesternacht ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt, um ihre Gäste an diesem Abend rundum zu verwöhnen. Diese werden mit einem Begrüßungssekt empfangen, ehe sie zu den geschmackvoll eingedeckten Tischen geleitet werden.

Bevor sie im Anschluss eine Liveband mit Tanzmusik unterhalten wird, steht ein großes Silvester-Gala-Büfett mit allerlei Köstlichkeiten bereit. Kleine Showacts und ein Preisausschreiben, an dem jede Eintrittskarte teilnimmt, runden das Programm ab, ehe um Mitternacht mit einem kleinen Feuerwerk das Jahr 2019 begrüßt wird.