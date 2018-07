Illerdurchbruchist Wanderziel

Eine Wanderung hoch über dem Illerdurchbruch bietet der Wanderverein am kommenden Dienstag, 13. September, an. Die Iller hat sich bei Grönenbach durch die Endmoränenwälle der letzten Eiszeit ein herrliches Durchbruchstal mit imponierenden Steilufern geschaffen. Von Unterau bei Legau aus wird durch waldiges und dann offenes Gebiet über den Maierhof der Illerübergang erreicht. Anstelle der früheren Fähre wurde vor Jahren eine aufwendige Fußgängerbrücke gebaut. Der Fluss wird überquert und der Weg führt aufwärts zur Ruine der ehemaligen Burg Kalden. Hier hat man einen herrlichen Blick auf den 75 Meter hohen Illerdurchbruch. Auf etwas steilem Weg geht es abwärts zum Kaldener Tobel und weiter über abwechslungsreiche Strecke zumeist an der Iller entlang über die Fluhmühle zurück zum Ausgangspunkt, immer wieder mit schönen Blicken auf den Fluss. Die Wanderung ist relativ leicht, hat zwei kurze, wenig steile Anstiege und dauert etwa vier Stunden. Nach der Wanderung ist in Illerbeuren eine Einkehr vorgesehen. Abfahrt am Parkplatz Kurhaus mit Privat-Pkws um 9 Uhr, Rückkehr gegen 17 Uhr. Vesper und Regenschutz sollten mitgenommen werden. Infos bei Wanderführer Roland Steiner, Telefon 07564/3370.