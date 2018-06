Zuerst war er inkognito in Bad Wurzach. Hat unbekannterweise das Kurhotel, das Vitalium und das Gesundheitszentrum angeschaut und ausprobiert. Und war angetan. Von den umsichtigen und zuvorkommenden Mitarbeitern, dem Angebot, der Gegend. Michael Nolte, der seit vier Wochen Geschäftsführer des städtischen Kurbetriebs ist, hat von Anfang an die vielen Mosaiksteinchen gesehen, die für die Kurstadt sprechen.

Deshalb bewarb er sich – zusammen mit 88 weiteren Personen – um den Posten und wurde schließlich vom Gemeinderat ausgewählt. Zum 1. September ist der promovierte Diplomkaufmann mit seiner Partnerin von Köln in die Riedstadt gezogen und verschafft sich seither einen Überblick über die Situation des Kurbetriebs. Von Anfang an wusste Nolte über die finanzielle Schieflage Bescheid. Das jedoch hat ihn nicht abgeschreckt, im Gegenteil. „Ich habe mir eine Stelle gewünscht, bei der man bewusst auf die Kombination von Gesundheit und Tourismus setzt. Das ist hier der Fall.“

Reizvolle Aufgabe, Vorzüge stärker herauszustellen

Außerdem: „Ich habe das Potenzial gesehen – Bad Wurzach hat beispielsweise das Moor als Alleinstellungsmerkmal“, sagte der 58-Jährige. Für ihn sei es eine reizvolle Aufgabe, die vielen Vorzüge des Betriebes noch stärker herauszustellen. Momentan würden wenige Besucher und auch wenige einschlägige Internetportale, wo man Thermenaufenthalte buchen kann, Moor und Bad Wurzach verbinden. Das wolle er ändern und dann stärker vermarkten.

Und er denkt noch weiter. An zusätzliche Naturheilverfahren, ergänzend zur Schulmedizin. Neben Moorbad und Moorpackungen könnte es in Zukunft auch Kräuterpackungen oder das Angebot eines Heilpraktikers geben. Auch die Bereitschaft der Menschen, intensiver in die eigene Gesundheit zu investieren, will er nutzen. Dabei denkt er auch an jüngeres Publikum, bei dem Auszeiten in einer ruhigen Gegend mit Therme, Massage und Moorbehandlung gut ankommen könnten.

Dann gelte es, die Angebote und die vielfältigen Möglichkeiten der Riedstadt bekannter zu machen. Deshalb gibt es seit April diesen Jahres eine neue Mitarbeiterin, die für das Marketing zuständig ist. Schon in dieser relativ kurzen Zeit habe sich viel getan. Das schreibt Nolte, der als Geschäftsführer schon bei unterschiedlichen (Rehabilitations-) Kliniken gearbeitet hat und Fachmann für wirtschaftliche Sanierungen ist, der Arbeit von Interimsgeschäftsführer Michael Bazan zu, der schon einige Veränderungsprozesse eingeleitet hat. Dazu zählt beispielsweise auch die morgendliche Besprechung der Bereichsleiter. Bazans Vertrag läuft noch bis Ende Dezember.

Was Nolte in seinen ersten Wochen im Betrieb auch aufgefallen ist: „Die Mitarbeiter sind absolut professionell und hoch motiviert. Sie identifizieren sich mit dem Betrieb, das merkt man.“ Die Herausforderung für den Geschäftsführer bestehe darin, diese Motivation zu erhalten, vor allem deswegen, weil der Kurbetrieb seit Jahren Verluste mache.

Deshalb möchte der neue Geschäftsführer alles dran setzen, diesen Zustand zu ändern. Doch zunächst wird Nolte sein Büro im Kurhotel beziehen, alle der 180 Mitarbeiter kennenlernen und sich dann Schritt für Schritt auf die schwarze Null zubewegen. Das ist zumindest der Plan.