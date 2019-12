Hund trägt keinen Maulkorb: Polizei ermittelt

Der 46-jährige Halter und Führer eines Rüden der Rasse „American Staffordshire Terrier“ ist mit seinem Hund von Polizisten am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 15.45 Uhr mit seinem Hund auf einem Schulhof im Schloßgässle überprüft worden. Laut Pressemitteilung trug der Vierbeiner, entgegen der bestehenden Verordnung, keinen Maulkorb und keine Kennzeichnung an einem Halsband. Außerdem ließ sich in den der Polizei zur Verfügung stehenden Informationssystemen der Eintrag des Hundes im Melderegister nicht nachvollziehen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch zu dem Fall dauern an.