Hoher Sachschaden und Verletzte bei Auffahrunfall

Nahezu ungebremst ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B 465 bei Bad Wurzach mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Beide Autofahrer waren nach Angaben der Polizei hintereinander von Bad Wurzach nach Unterschwarzach unterwegs, als der vorausfahrende 39-Jährige den Blinker in seinem Audi setzte und abbremste, um nach links auf den Riedparkplatz abzubiegen. Der 78 Jahre alte Kia-Lenker hinter ihm reagierte auf das Bremsmanöver zu spät und fuhr wuchtig auf. Während beide Fahrer bei der Kollision leichte Verletzungen erlitten und zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden mussten, entstand an den Wagen ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.