Hochmoderner Schießstand eingeweiht

In Ziegelbach ist der neue Schießstand eingeweiht worden. Die Schützengesellschaft hat 487 ehrenamtliche Arbeitsstunden in den Ausbau hineingesteckt und insgesamt 21 000 Euro dafür aufgebracht. Der Einweihungstag war ein voller Erfolg.

Es geht weit hoch in den Dachstock des Ziegelbacher Rathauses. Erst, wenn der Puls sich beruhigt hat, bringt der Schütze Kimme und Korn in Linie und mit etwas Glück die Kugel in die Mitte der 10er- Scheibe. Ein Bildschirm zeigt am Platz des Schützen das Ergebnis an. Alles elektronisch, sagt Vorstand Andreas Glaser nicht ohne Stolz.

Ganz früher schossen die Schützen in Ziegelbach in den Wirtshäusern. Das ist aber schon lange her. Bis zum Jahr 1762 reichen Aufzeichnungen des Traditionsvereins. An Nachwuchs fehlt es in Ziegelbach nicht. Das Ferienschießen und die vier Schießabende während der Ferien wurden gut angenommen. Die Konzentration ist enorm, „das tut den jungen Leuten nur gut,“ berichtet Glaser. Von den rund 10 aktiven Jugendlichen sind zwei aktiv in den Rundenwettkämpfen im Kreis Wangen. Dann müssen in 45 Minuten hochkonzentriert 40 Schüsse abgegeben werden. In diesen Wettbewerben jedoch mit richtigen Gewehren.

Das vereinseigene Lasergewehr funktioniert ohne Rückstoß. Die Luftgewehre – die meisten auch im Vereinsbesitz – werden von Hand mit Bleikugeln geladen und mit einem Hebel wird der Druck aufgebaut. Dazu braucht es aber keine Kraft wie früher, denn eine Luftdruckkartusche hält einen Druckvorrat für rund 250 Schuss.

Am Einweihungstag sind die Ergebnisse mit einem Beamer im Dorfstadel gezeigt worden. Bei Speis und Trank haben viele Gäste jeden Schuss verfolgen können. Mittags war dann klar: Drittbestes Ergebnis hat Marianne Maier, zweitbestes Nadine Heine. Die Siegerscheibe – gemalt von Charly Glaser – hat Benjamin Gut gewonnen.