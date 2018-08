Hochklassig besetzter Beachcup sorgt für beste Stimmung

Mit Favoritensiegen hat in beiden Kategorien mit Viererteams Mixed (Hobbyspieler) und den Zweierteams Mixed (Aktive) der diesjährige Beachcup der TSG Volleyballer beim Schulzentrum geendet. Nach exakt 50 Partien, die bei idealem Beachwetter ausgetragen wurden, standen die Sieger am Samstagabend fest.

Organisator Bernd Kolb konnte neun Viererteams bei den Hobby-Beachern begrüßen, die im Wechsel mit den zehn Aktiven-Teams ihren diesjährigen Meister kürten. Das tolle Wetter und die vielen ausgeglichenen Partien lockten auch viele Zuschauer zum Beachplatz. Bei den Hobbyspielern traten auch Mannschaften aus Kisslegg und Aulendorf an. Eines davon, das Team Wiederholen, erwies sich in der Vorrunde als größter Konkurrent ums Weiterkommen für den Gruppenfavoriten der Gruppe A, Fiction factory, konnte diesen im direkten Duell sogar mit 21:17 besiegen und wurde nur wegen des schlechteren Ballverhältnisses Gruppenzweiter. Ihren Status als Turnierfavorit wurde die Mannschaft Bäm! in den Gruppenspielen vollauf gerecht: Sie zog mit drei Siegen souverän ins Halbfinale ein, nachdem sie den härtesten Konkurrenten Ratz Fatz im direkten Duell ebenfalls besiegt hatte. Im Halbfinale schlug Ratz Fatz die Mannschaft von Fiction Factory nach hartem Kampf 21:17 sodass es im Finale zur Neuauflage des Vorrunden-Duells gegen die Mannschaft Bäm! kam, die ihrem Halbfinalgegener Wiederholen beim 21:7 keine Chance ließ.

Das Finale, das über zwei Gewinnsätze gehen sollte, musste überraschend in einen dritten Satz. Denn nach dem deklassierenden 21:8 im ersten, verlor Bäm! überraschend den Spielfaden und den zweiten Satz mit 19:21 gegen Ratz Fatz, ehe das Team schließlich den entscheidenden Satz mit 15:13 für sich entschied. Das kleine Finale ging an Fiction Factory, das Wiederholen 21:10 besiegte.

Hochkarätig besetzt war das Turnier bei den Aktiven. Die Teams kamen hier aus Wolfegg, Berg, Ummendorf und Biberach sowie aus Bad Wurzach. Dass die meisten Spieler in höherklassigen Ligen unterwegs sind, war in vielen Partien zu sehen. In der Gruppe C setzte sich nach der Vorrunde der Havana Club mit 3:1 Punkten als Gruppensieger durch. Dahinter konnte sich Team 86 mit dem neuen Damentrainer der TSG, Ralf Brzuska nur dank des besseren Ballverhältnisses gegen 2Kurze und und SCHMETTERlinge durchsetzen und ins Halbfinale einziehen. In der Gruppe D konnte man gespannt sein. Denn dort trafen mit den Duos Steffi und Pirmin Dewor (Regionalliga und Landesliga) und den Geschwister Jakob und Henriette Elsäßer (3. Liga und Landesliga) die beiden Turnierfavoriten bereits in der Vorrunde aufeinander. Dieses Duell konnten die Elsäßers knapp mit 21:19 für sich entscheiden, sodass Steffi und Pirmin als Gruppenzweite ins Halbfinale einzogen.

Spielerisch bestes Finale

Während die Elsäßer ihrem Halbfinalgegner Team 86 beim 21:7 keine Chance ließen, mussten Steffi und Pirmin beim 21:15 mehr um ihren Finaleinzug kämpfen. Dort wurde es in dem spielerisch besten Finale der vergangenen Jahre richtig spannend: Beim 29:27-Gewinn des ersten Satzes durch die Elsäßer wechselte dauernd die Führung. Es gab für viele spektakuläre Ballwechsel Szenenapplaus vom Publikum. Auch im zweiten Satz hielten Steffi und Pirmin lange mit, ehe die Geschwister Elsäßer den Satz mit 21:15 für sich entscheiden konnten. Team 86 gewann das Spiel um Platz drei gegen den Havana Club mit 21:17.