Historischer Stadtrundgang in Bad Wurzach: Der Wandel der Textilbranche

In einer unregelmäßig erscheinenden Serie stellt die „Schwäbische Zeitung“ die Stationen des überarbeiteten Historischen Stadtrundgangs in Bad Wurzach vor. Heute: die Färbe.

Das Gebäude in der Herrenstraße erinnert an die frühere Bedeutung der Textilproduktion in Bad Wurzach. Bis 1860 wurden in dem Gebäude Tücher gefärbt. Wurzacher Erzeugnisse, so heißt es in den Unterlagen des Historischen Stadtrundgangs in Bad Wurzach, fanden über die großen Handelshäuser in Memmingen ihren Weg bis nach Frankreich.

Heute ist die Färbe passenderweise Teil des Bad Wurzacher Herrenausstatters Michelberger.