Historische Saison für B-Juniorinnen aus Dietmanns und Hauerz

Die B-Juniorinnen der Spielgemeinschaft FC Bellamont, SG Dietmanns-Hauerz und SV Ellwangen haben den Titel in der Fußball-Verbandsstaffel Süd gewonnen. Weil die zweite Mannschaft dazu den Bezirkspokal Riß gewann, ging erstmals ein Double an eine Mädchenmannschaft, an der Dietmanns und Hauerz ihren Anteil hatten.

Diese historische Saison startete mit einem Sieg und drei Unentschieden für die B-Juniorinnen, die dann 13 Siege in Serie folgen ließen. Erst am viertletzten Spieltag gab es eine Niederlage. Die restlichen drei Spiele wurden wieder souverän gewonnen. Schon am vorletzten Spieltag wurde die Meisterschaft vor dem Tabellenzweiten SV Deuchelried klar gemacht. Die Trainer Daniel Brücher (FC Bellamont), Jürgen Brauchle (SV Dietmanns), Alexander Gronmayer (SV Dietmanns) unterstützt von Sophia Mezger (FC Bellamont) und Diana Schlachter (SV Dietmanns) waren mächtig stolz auf ihre Mädchen bei der Wimpelübergabe am vergangenen Samstag.