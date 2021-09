Hinweise zu auffälligem Motorrad gesucht

Seit mindestens Freitagmorgen ist ein blaues Motorrad der Marke Kawasaki, ER-5, mit angebrachtem RV-Kennzeichen in der Ausbuchtung der L309, Schloßzeiler Steige, bei der sogenannten „Scharfen Kurve“ gestanden. Bei der Überprüfung des Motorrades am Freitagnachmittag stellten Polizisten Auffälligkeiten an dem Zweirad fest.

Möglicherweise war es zuvor an einem Verkehrsunfall beteiligt, der der Polizei bisher nicht gemeldet wurde. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Motorrad oder einem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 in Verbindung zu setzen.