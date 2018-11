Hilfe für die Ärmsten leisten

Der Verein Indien-Kinderhilfe Oberschwaben veranstaltet am kommenden Sonntag, 11. November, zum 30. Mal einen Basar. Er findet von 10 bis 17 Uhr im Pius-Scheel-Haus statt.

Dieses Jahr wird laut Vereinsmitteilung ein großer Teil des Erlöses nach Agra im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh gehen. In der Stadt, in die das weltberühmte Taj Mahal Millionen Menschen zieht, leben zahllose Kinder in nahezu unglaublichem Elend, berichtet der Verein. „Sie müssen dort für einen Hungerlohn Teppiche knüpfen, um die Schulden, die ihre Eltern angehäuft haben, bezahlen zu können. Das kann aber nicht gelingen, denn die privaten Geldverleiher verlangen pro Tag 20 Prozent Zinsen“, erzählt Vereinsvorsitzender Hans-Martin Diemer. Die Kinder arbeiteten bis zu zehn Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche.

Ein weiterer Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt derzeit im südindischen Kerala. Dort zerstörten Überschwemmungen nicht nur viele Wohnhäuser, sondern auch die Schulen der Salvatorianer-Schwestern. Ihr Hilferuf erreichte auch die oberschwäbischen Spendensammler.

„Weiterhin wird unsere Hilfe auch dringend in Allahabad gebraucht, wo wir ein Heim für misshandelte Mädchen unterstützen. Selbst Dreijährige müssen dort aufgenommen werden“, berichtet Diemer.

Er und seine Mitstreiter vom Vereine Indien-Kinderhilfe Oberschwaben hoffen daher auf viele Besucher des Basars am Sonntag im Pius-Scheel-Haus. „Durch ihren Einkauf und ihren Verzeher unseres schmackhaften Mittagessens lesiten sie einen wertvollen Beitrag“, sagt er.

Ab 11 Uhr gibt es Mittagessen. Kuchenspenden werden dankbar angenommen.