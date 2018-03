Hier brennen am Wochenende die Funken

In mehreren Ortschaften brennen am Samstag- und Sonntagabend die Funkenfeuer.

Aichstetten - Der Aichstettener Funken, der beim Schützenhaus Aichstetten in Richtung Ottmannshofen steht, wird am Samstag, 17. Februar gegen 18.45 Uhr angezündet.

Arnach - Der Funken in Arnach-Schlesis wird am Sonntag, 18. Februar, angezündet. Funkenmaterial (Christbäume, Reisig, Baumschnitt, unbehandeltes Holz) kann am Samstag zuvor, von 10 bis 16 Uhr angeliefert werden.

Eintürnen - Auf dem Eintürner Greut brennt am 18. Februar ab 19.30 Uhr der Funken. Wer dafür etwas abgeben möchte, kann dies tags zuvor von 9 bis 12 Uhr tun. Nach Rücksprache kann Material abgeholt werden: Weitere Infos gibt es bei Patrick Rößner, Telefon 0173 / 5314659.

Haidgau: Der Funken wird am Sonntag, 18. Februar, auf der Wiese neben dem Sportplatz abgebrannt. Ab 12 Uhr gibt’s dort Gegrilltes, ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Um 18 Uhr wird der Kinderfunken angezündet, bei Einbruch der Dunkelheit der große. Am Samstag kann Reisig am Funken angeliefert werden.

Oberschwarzach - Die Hobbyzieher Oberschwarzach laden am Samstag, 17. Februar zum Abbrennen des Funkens ein. Der Kinderfunken wird um 18.30 Uhr angezündet, um 19 Uhr der große. Der Funken befindet sich an der Panoramastraße in Oberschwarzach.

Ziegelbach - Am Sonntag, 18. Februar, brennt ab 18 Uhr der Kinderfunken, ab 19 Uhr der große Funken bei Bechtinger. Material wie Reisig, Baumschnitt, Christbäume und unbehandeltes Holz können tags zuvor von 9 bis 17 Uhr zur Funkenstelle gebracht werden. Zusätzlich gibt es ab 9 Uhr eine Sammlung im Ortsbereich. Nähere Infos gibt Alexander Schwarz, Telefon 07564 / 2958.