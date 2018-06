Hickhack um Gemeinschaftsschule geht weiter

Der Gemeinderat Bad Wurzach soll in seiner Sitzung am Montag, 14. Juli, über den Antrag der Werkrealschule zur Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule entscheiden. Zumindest sieht dies die Tagesordnung so vor. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, ist fraglich. Denn der Gesamtelternbeirat (GEB) bittet Bürgermeister Roland Bürkle in einer öffentlichen Stellungnahme, die Entscheidung erneut zu vertagen.

Es ist bereits der zweite Versuch des Gesamtelternbeirats, die Entscheidung für oder gegen eine Gemeinschaftsschule zu verschieben. Der erste war erfolgreich: Bürgermeister Bürkle verschob die Angelegenheit vom 23. Juni auf den kommenden Montag (die SZ berichtete). Der Gesamtelternbeirat bekam die Chance, sich wie gewünscht nochmals mit der Thematik auseinanderzusetzen und ein Gespräch mit den Schulleiterinnen von Real- und Werkrealschule zu führen.

Nach diesem Treffen, das vor zwei Wochen stattfand, schreibt das Gremium in der jetzt veröffentlichten Stellungnahme: „Die anwesenden GEB-Mitglieder waren sich (...) einig, dass man als schulrechtlich verankertes, öffentliches Anhörungsgremium in dieser wichtigen familienpolitischen Angelegenheit gerne sein Initiativrecht nutzen möchte, um den Tagesordnungspunkt Gemeinschaftsschule am 14. Juli vorerst ganz abzusetzen.“

Die Schulleiterin der Werkrealschule Julia Kiebler kann diesen Wunsch „absolut nachvollziehen“. Der Gesamtelternbeirat habe sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema Gemeinschaftsschule auseinandergesetzt und festgestellt, dass nach wie vor ein „riesiger Informationsbedarf“ vorhanden sei. Aus dieser Erkenntnis heraus resultiere die Bitte, die Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen.

Der Gesamtelternbeirat schreibt weiter, dass seine Forderung an die Bedingung geknüpft ist, den Tagesordnungspunkt rechtzeitig vor der nächsten Antragsfrist Anfang Juni 2015 wieder aufzunehmen, „sofern die Werkrealschule ihre Antragsstellung bis dahin aufrechterhalten sollte“. Den erneuten Wunsch, die Entscheidung zu vertagen, begründet der Gesamtelternbeirat damit, dass er sich sowie andere beteiligte Entscheidungsträger noch besser informieren will. In der Stellungnahme heißt es weiter, dass sich Gesamtelternbeirat und und die Schulleitungen „in Eigenregie um eine vielseitige inhaltliche Information der Elternschaft und der gewählten Vertreter im Gemeinderat bemühen“.

Bürgermeister Roland Bürkle erklärt auf Nachfrage, dass er den Tagesordnungspunkt im Vorfeld nicht mehr absetzen werde. Vielmehr werde er den Wunsch des Gesamtelternbeirats an den Gemeinderat weiterleiten. Dieser müsse dann am Montag überlegen, ob er eine Entscheidung treffen will. Bürkle sagt, er stehe dem Wunsch des Gesamtelternbeirats offen gegenüber, sei aber auch der Auffassung, dass entschieden werden könne. „Irgendwann müssen wir Klarheit schaffen“, sagt Bürkle. Viele Eltern würden wissen wollen, wie es mit der Schullandschaft in Bad Wurzach weitergehe. An der Haltung der Verwaltung hat sich ohnehin nichts geändert: Sie schlägt dem Gemeinderat vor, den Wunsch der Werkrealschule abzulehnen und keinen Antrag zu stellen.

Klarheit will auch Julia Kiebler. Aber nicht bereits am Montag. Mit Blick auf die nächste Antragsfrist im Juni 2015 bestehe keine Eile. In ihren Augen wäre es sinnvoll, einen klaren Zeitpunkt zu definieren, wann die Entscheidung getroffen werden soll. Beispielsweise im Frühjahr 2015. „Dann wäre die Entscheidung deutlich fundierter als heute.“ Bürgermeister Roland Bürkle sieht dies ein wenig anders. Seiner Meinung nach soll das Thema noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Nach Möglichkeit mit dem „alten“ Gemeinderat.

Die Entscheidung über die Gemeinschaftsschule ist in der öffentlichen Sitzung am Montag, 14.Juli, als vierter Tagesordnungspunkt vorgesehen. Des Weiteren werden folgende Themen behandelt: Beschluss Haushalt 2014, Kommunalwahlen 2014 – Feststellung von Hinderungsgründen, Ausbau der Breitbandversorgung für Bad Wurzach – Satzungsänderung Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, Beschluss Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung, Jahresabschluss 2012 städtische Abwasserbeseitigung, Jahresabschluss 2013 des städtischen Kurbetriebs sowie Jahresabschluss 2013 des Tourismusbetriebs. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Amtshauses BadWurzach.