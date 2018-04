HGV erhält mehr Unterstützung

Für Stadtfest, Weihnachtsmarkt und „Music in Town“ erhält der Handels- und Gewerbeverein (HGV) künftig mehr Geld von der Stadt.

Insgesamt handelt es sich um zusätzliche 11 000 Euro, die zum einen durch einen direkten zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro, zum anderen durch die Übernahme von Bauhofkosten fließen.

Die Verwaltung begründet dies damit, dass das Ausrichten dieser Veranstaltungen unter anderem durch immer strengere Sicherheitsauflagen stetig teurer wird. Andererseits sei die Stadt sehr glücklich darüber, dass der HGV Stadtfest, Weihnachtsmarkt und „Music in Town“ ausrichtet, betonte Sachbearbeiter Martin Tapper. „Würde die Stadt selbst diese Veranstaltungen organisieren, käme das noch viel teurer.“ Insgesamt bezuschusst die Stadt den HGV nun mit 7500 Euro jährlich plus die Bauhofkosten für die drei Feste in Höhe von 6000 Euro.

Mit dem höheren Zuschuss will der HGV den ehemaligen Bauhofleiter Karl Mayer auf geringfügiger Basis anstellen. Er soll sich dann im Verein federführend um die Organisation der Veranstaltungen kümmern.

Dass die Erhöhung des Zuschusses audrücklich zweckgebunden ist, kam auf Vorschlag aus dem Gremium zustande. Unter anderen Hermann Gütler, Hermann Müller (beide CDU) und Armin Willburger (Freie Wähler) hatte sich dafür stark gemacht („nur für diese drei, und nichts links und rechts davon“) , nachdem die Frage aufgekommen war, ob der Bauhof auch bei anderen Veranstaltungen zum Einsatz kommt.

Klaus Schütt (CDU) sah den Zuschuss mehr als Vereinsförderung denn als HGV-Unterstützung, denn vor allem bei Stadtfest und Weihnachtsmarkt seien die Vereine stark vertreten. Er bat in diesem Zusammenhang den HGV zu überdenken, ob für Schulklassen beim Weihnachtsmarkt die Standmiete verringert werden kann.

Die Haidgauer Ortsvorsteherin Ernestina Frick mahnte angesichts immer teurer und aufwendiger zu organisierenden Veranstaltungen, bei Auflagen zum Beispiel in Sachen Sicherheit die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Dem stimmte Bürgermeister Roland Bürkle grundsätzlich zu. „Wir müssen aufpassen, dass kein Verein überfordert wird.“ Er warb aber auch um Verständnis für diese Vorkehrungen, die in heutiger Zeit nötig sind, wie man aus leidvoller Erfahrung weiß.

Die Zuschusserhöhung an den HGV wurde schließlich einstimmig gebilligt. Stadtrat Klaus Michelberger (CDU) nahm als HGV-Vorstandsmitglied an Diskussion und Abstimmung nicht teil.

Tapper stellte in der Sitzung auch den aktuellen Stand in Sachen Stadtmarketing vor. Nach seinen Worten soll der Dachmarkenprozess nun, da die Bürgermeisterwahlen gelaufen sind, wieder verstärkt angegangen werden. Auf dem weiteren Plan stehen zudem der Aufbau einer Nachbarschafts-App und das Aufstellen von digitalen Ortseingangstafeln. Beides soll auf Machbarkeit und Sinnhaftigkeit geprüft werden.

Zudem denke die Stadt über die Möglichkeit, den Klosterplatz zu beschatten, und einheitliche Fahrradständer nach, so Tapper. Für beides soll 2019 Geld bereitgestellt werden, sagte Bürgermeister Roland Bürkle (CDU), nachdem Stadträtin Gisela Brodd (Freie Wähler) gebeten hatte, vor allem diese Pläne intensiv voranzutreiben.

Das Pflanzen höherer Bäume an der Ach brachte Stadtrat Franz-Josef Maier (Mir Wurzacher) beim Thema Schattenspender ins Spiel. Jungen Bäume seien gepflanzt, so Bürkle, „denn als ich die Preise für große gesehen habe, dachte ich mir als Schwabe, wachsen tun sie von alleine“. Und hohe Bäume und freie Sicht auf den und von dem Klosterplatz stünden im Widerspruch, so Stadtbaumeister Matthäus Rude. „Schon jetzt gibt es Menschen, die aus diesem Grund die Fahnenmasten stören.“