HGV Bad Wurzach ruft zu Gutscheinkauf auf

„Corona braucht kein Mensch – aber deine Lieblingsgeschäfte brauchen Dich.“ Unter diesem Motto ruft der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Bad Wurzach die Kunden auf, die örtlichen Geschäfte und Gastronomen zu unterstützen.

Durch die Teil- oder Komplettschließung seien Umsatzrückgänge von bis zu 100 Prozent vorhanden, schreibt der HGV in seiner Mitteilung. Wer gar nicht öffnen darf, hat keinerlei Einnahmen mehr. Aber auch wer noch öffnen darf, habe nur sehr geringe Einnahmen, da sehr viel weniger Kunden kommen. „Die Kosten laufen aber weiterhin“, heben die HGV-Vorstandsmitglieder Christiane Vinçon-Westermayer, Werner Binder und Klaus Michelberger hervor. Somit könne es zu Liquiditätsengpässen kommen.

„Wichtiger denn je“

Der Kunde könne sein Lieblingsgeschäft unterstützen, indem er Gutscheine speziell für dieses Geschäft kauft, die er nach der Corona-Krise einlösen kann. „Kaufen Sie einen Gutschein, denn Gutscheine helfen“, appelliert der HGV eindringlich an die Verbraucher. Den Betrag bekommt das Unternehmen direkt auf sein Konto gutgeschrieben und hat damit Geld für seine laufenden Kosten. „Dies ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je“, so der HGV-Vorstand.

Der HGV Bad Wurzach hat für diese Aktion sein schon vorhandenes Gutscheinportal

www.badwurzach-gutschein.de

um eine Funktion erweitert. Der Kunde kann jetzt gezielt sein Lieblingsgeschäft aussuchen, welches er direkt unterstützen möchte.

Ab zehn Euro

Hierzu geht er einfach auf den Button „Geschäft unterstützen“ und kann einen Gutschein zwischen 10 und 250 Euro erwerben. Er bezahlt den Gutschein ganz bequeme online mit allen gängigen Zahlungsarten. Der Gutschein kann dann direkt ausgedruckt, per E-Mail oder Whats App versendet werden.

„Unterstützen Sie jetzt, am besten noch heute, den Handel und die Gastronomie in Bad Wurzach“, rufen Christiane Vinçon-Westermayer, Werner Binder und Klaus Michelberger auf, „auch wenn Sie den Gutschein vielleicht erst in einem oder zwei Monaten als Geschenk oder Überraschung oder einfach so benötigen. Denn je früher Sie uns unterstützen, desto schneller kommt diese Unterstützung bei den Unternehmen an.“

Den „Bad Wurzach Gutschein“ gibt es seit Dezember 2019. Seitdem wurden nach HGV-Angaben Gutscheine im Wert von mehr als 13 000 Euro gekauft.