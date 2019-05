Herrliches Spektakel auf der Bühne

Sie habe endlich mal etwas für Kinder machen wollen, so Dirigentin Petra Springer. Und das ist ihr und ihren Musikanten der Stadtkapelle Bad Wurzach wunderbar gelungen. Im Kurhaus wollten sich mehr als 200 kleine und große Gäste das erste Kinder- und Familienkonzert nicht entgehen lassen.

Basierend auf „Mimo und der Märchensee“ von Uta Lämmle aus Rot an der Rot, die unter den Zuschauern weilte, wurde die Geschichte erzählt, von den kleinen Gästen aktiv mitgestaltet und mit jeweils passenden Musikstücken akustisch umgesetzt. Sie handelt von einer schönen grüne Wiese und ihren Bewohner, die sich dort alle sehr wohl fühlen und die man im „Marcissimo“ von Philip Sparke einziehen hört. Beim Fagott-Solo, gespielt von Christine Merk, „chillt“, so Erzähler Florian Strobel“, die Spinne Zappelbein in ihren Netzen. Zu „Ladybirds“ konnten die Kinder als Marienkäfer über die Bühne schwirren, während zwei „Schneckis“ mit ihren großen Häusern schwerfällig umherkrochen.

Mit der Frosch-Polka von Berthold Schick, arrangiert von Peter Schad, rief Posaunist Markus Herdrich seine Frosch-Kollegen, indem er mittels Dämpfer authentische Quak-Geräusche machte – und diese antworteten auf gleiche Weise. Danach konnten die Kinder auf Trampolinen zu „Funk Attack“ mit einem überzeugenden Schlagzeug-Solo von Florian Strobel Grashüpfer spielen und zu „Happy Flutes“ von Robert Eastman wie Schmetterlinge tanzen. Die Querflöten-Soli von Maria Goldhofer und Sabine Wächter trugen zu der heitern Stimmung bei. Diese nimmt aber ein abruptes Ende, als Baumaschinen – von Kindern quer durch das Publikum gefahren – anrücken und zu „Foundry“ die Heimat der Tiere zerstören, sodass sie auf einen benachbarten Hügel fliehen müssen.

Die kleine Maus Mimo, gespielt von Christina Schad, will die Tiere retten. Am besten nachdenken kann sie zur Musik der Spatzen, also folgte die Spatzen-Polka von Alexander Pfluger mit Klarinetten-Soli von Brigitte Minsch und Hubert Fischer. Mimos Idee: Die Tiere ziehen an den Märchensee im Wurzacher Ried um, den niemand kennt und der ein Geheimnis bleiben soll. Strobels Frage an die Kinder, wie die Tiere den Umzug vollbringen könnten, brachten tolle Antworten zutage wie etwa „die Spatzen könnten die Schnecken hinfliegen“. Und so kam es, dass sich die Tiere beziehungsweise die Kinder zu den Klängen des Radetzky-Marschs zu ihrer neuen Heimat aufmachten.

Es war eine gelungene Mischung aus Musik, Erzählung, Schauspiel, aktiven Parts der Kinder und herrlichen Kostümen, von der es Fortsetzungen geben sollte, zumal niemand damit gerechnet hatte, dass so viele Zuschauer kommen und so viele Kinder mitmachen würden.