Herrenstraße am 15. November gesperrt

Die Herrenstraße muss am Donnerstag, 15. November, im Bereich der beiden Torpfeiler beim ehemaligen Postplatz/Bushaltestelle für einen Tag voll gesperrt werden. Hintergrund für die Maßnahme ist laut Pressemitteilung, dass einer der beiden Pfeiler bereits vor mehreren Wochen bei einem Unfall beschädigt wurde, weshalb auch die auf dem Pfeiler befindliche Marienfigur Ende September vorsorglich abgenommen wurde. Die zwischenzeitliche Begutachtung des Pfeilers im Rahmen der Schadensregulierung hat ergeben, dass dieser vollständig zurückgebaut und später wieder neu errichtet werden muss. Am Tag des Rückbaus ist die Sperrung der Straße in diesem Bereich erforderlich. Es empfiehlt sich entsprechend, am 15. November nicht durch die Innenstadt Richtung Biberacher Straße zu fahren. Wann genau der Wiederaufbau erfolgt, steht noch nicht fest. Laut Stadtbauamt wird hier aber voraussichtlich nochmals eine Sperrung notwendig werden.