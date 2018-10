Herbstritt lockt Ross und Reiter nach Hauerz

Der Reit- und Fahrverein Hauerz hat am Sonntag zum Herbstritt mit Kutschfahrt auf die Reitanlage in Hauerz eingeladen. Zu bewältigen galt es für Reiter sowie für Kutschenfahrer jeweils eine Strecke von 15 Kilometer. Dabei mussten interessante Geschicklichkeitsspiele und Aufgaben bewältigt werden, um Punkte zu sammeln. Ross und Reiter machten sich jeweils in Zweiergruppen auf den Weg. Teilgenommen haben 170 Erwachsene sowie 40 jugendliche Reiter. Gleichzeitig beteiligten sich 20 Kutschenfahrer. Neben den attraktiven Sachpreisen ging es bei der diesjährigen Punktejagd unter anderem auch wieder um den Sieg der Breitensportmeisterschaften des PSK Oberschwabens. Foto:Reit- und Fahrverein