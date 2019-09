Von A wie Aquarellmalen bis Z wie Zeichnen – die Volkshochschule Bad Wurzach bietet laut eigener Mitteilung nicht nur im kreativen Bereich vielerlei Kursangebote an. Auch im Gesundheitsbereich sowie im Sprachbereich gibt diesen Herbst einiges zu entdecken. Die Bildungseinrichtung empfiehlt dabei Kurse:

Aquarellmalen für jedermann, Donnerstag, 26. September, fünf Termine. Aroha – das attraktive Body-Mind-Training Donnerstag, 7. November.

Buch kreativ – von der Idee zum eigenen Buch, Samstag, 30. November.

Das fiebernde Kind, Freitag. 11. Oktober. Didgeridoo bauen, Freitag, 18. Oktober. Didgeridoo spielen, Freitag 25. Oktober.

Eltern-Kind-Nassfilzen – Wichtel, Tannenbäume, Adventssäckchen und Baumschmuck, Samstag, 23. November.

Französisch-Auffrischungskurs, Freitag, 11. Oktober, acht Termine.

Gedächtnisworkshop, Dienstag, 8. Oktober), Goldschmiedekurs 1, Freitag, 18. Oktober.

Heilfasten nach Buchinger für Berufstätige, Montag, 7. Oktober, fünf Termine. Holzschnitzen für Kinder, Montag 21. Oktober.

Italienisch für Fortgeschrittene, Dienstag 29. Oktober, fünf Termine.

Jacobsen – Progressive Muskelentspannung, Dienstag, 5. November, vier Termine.

Kochkurs für Frauen – Grundlagen, Dienstag, 8. Oktober.

Life Kinetik für Erwachsene + Life Kinetik für Kinder, Dienstag, 12. November, sechs Termine.

Meditative Wanderung auf dem oberschwäbischen Pilgerweg, Samstag, 12. Oktober.

Nähtreff für alle, Freitag, 15. November. Nähworkshop „Kapuzen-Hoodie“, Freitag, 11. Oktober.

Original Thailändische Küche – Kürbissaison auf Thai-Art, Mittwoch, 16. Oktober.

Pendeln und Rutengehen für Fortgeschrittene, Samstag, 5. Oktober, zwei Termine. Persönliche Farb- und Stilberatung, Samstag, 26. Oktober.

Resilienz – seelische Widerstandskraft, Mittwoch, 9. Oktober, acht Termine.

Selbstverteidigung, Dienstag, 5. November, fünf Termine. Sprechen – mehr als nur Worte, Freitag, 18. Oktober.

Topfit im Kopf – optimale Konzentration und perfektes Gedächtnis, Samstag, 9. November.

Vokabeln lernen wie im Schlaf, Montag, 7. Oktober. Verkaufen im Internet mit Ebay & Co., Samstag, 9. November.

Was wirklich zählt im Leben – „The big five for life“, Dienstag, 22. Oktober.

Yoga für Kinder, Donnerstag, 7. November, vier Termine.

Zeichnen für Anfänger und Fortgeschrittene, Donnerstag, 26. September, acht Termine.