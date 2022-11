Helmuth Morczinietz als Organist an der Gottesbergkirche verabschiedet

20 Jahre, seit seiner Pensionierung als Bürgermeister von Bad Wurzach, begleitete Helmuth Morczinietz auf dem Gottesberg ehrenamtlich Gottesdienste. Nun wurde er von den Salvatorianern verabschiedet.

Woche für Woche spielte er zweimal am Werktag und am Sonntag um 9 Uhr sowie bei vielen besonderen Gelegenheiten an der Orgel des Gotteshaus. Er hat das immer mit Freude gemacht, solange es ging. Und das hat man auch an seinem virtuosen Spiel immer gemerkt. Doch jetzt war für ihn der Zeitpunkt gekommen, diesen geliebten Dienst aufzugeben.

Am vergangenen Sonntag haben die Salvatorianer und die Gottesberg-Gottesdienstgemeinde Helmuth Morczinietz mit großem Dank verabschiedet. Pater Konrad Werder dankte ihm für seinen treuen Dienst über so viele Jahre und betonte: „Sie haben nicht nur Gott, sondern auch uns allen mit ihrem Orgelspiel Freude gemacht.“ Ein herzliches Dankeschön ging auch an Elisabeth Morczinietz, die den Dienst ihres Mannes all die Jahre unterstützt hat.

Die berührende Feier der Verabschiedung mündete in die Bitte um den Segen Gottes für das Ehepaar Morczinietz und die ganze Gottesdienstgemeinde.