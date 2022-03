Wegen einer angeblich brennenden Zentralheizung ist die Feuerwehr am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr in den Kuckucksweg in Bad Wurzach gerufen worden.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass ein technischer Defekt der Anlage für eine starke Rauchentwicklung gesorgt hat. Ein Schaden entstand nicht, nach dem Durchlüften der Räume rückten die Wehrleute wieder ab.