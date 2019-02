Heimatverein „Wurzen“ plant für die Zukunft

Der Heimatverein „Wurzen“ hat in seiner diesjährigen Mitgliederversammlung im Wurzelsepp auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Für die Zukunft sind umfangreiche Investitionen geplant. Das Museum und vor allem die „Bähnlefahrten“ seien nach wie vor ein absoluter Anziehungspunkt für die zahlreichen Gäste, die nach Bad Wurzach kommen.

Winfried Vincon, der Erste Vorsitzende des Vereins, berichtete von 14 000 Fahrgästen, die im vergangenen Jahr eine Torfbahnfahrt unternahmen. An insgesamt 140 Tagen Fahrbetrieb, in der Saisonzeit zwischen April und Oktober, habe man insgesamt 370 Gruppen durchs Ried geführt. Bevor der Zug im Frühjahr die Halle verlassen konnte, mussten in unzähligen Arbeitsstunden die Wagen und die Streckenführung kontrolliert und gewartet werden. Ganz besonders glücklich war Vincon über eine unfallfreie Saison, er betonte aber auch, dass man mit diesen Besucherzahlen ein Limit erreicht habe, dass nicht endlos nach oben ausgeweitet werden kann.

In der Vereinskasse befindet sich ein großes Plus

Der warme Sommer und die damit verbundenen hohen Fahrgastzahlen bescherten dem Verein ein großes Plus in der Kasse. Kassier Andreas Stangel verzeichnete den höchsten Kassenstand seit Bestehen des Vereins. Die beiden Kassenprüfer Peter Hlawatschek und Franz Mohr bescheinigten Stangel eine einwandfreie Kassenführung und baten um Entlastung des Vorstandes.

Ehe Bürgermeisterin Alexandra Scherer die weiteren Vereinsregularien leitete, bedankte sie sich in einem kurzen Grußwort bei den Mitgliedern des Vereins für deren Einsatz und die vielen Stunden des Ehrenamtes. Ihr sei dabei sehr wohl bewusst, dass Anfragen an den Heimatverein meist eine komplette Tagesplanung der Bad Wurzacher Gäste beinhaltet.

Axel Mohr schied als Stellvertretender Vorsitzender aus seinem Amt aus und verstärkt die Vorstandschaft künftig als Beisitzer. Seine Nachfolge trat an diesem Abend Rolf Schütt an, der einstimmig in sein Amt gewählt wurde. Norbert Vollmer und die beiden Kassenprüfer wurden ebenfalls einstimmig in ihren Aufgaben für weitere zwei Jahre bestätigt.

Da der Vereinssäckel derzeit gut gefüllt ist, stehen für das kommende Jahr Investitionen an. Kernthema dabei ist die Sanierung des Schuppendachs, in dem sich das Museum befindet. „Das letzte Dachdrittel ist nicht verschalt und lässt derzeit Regen und Schnee fast ungehindert in den Schuppen eindringen“ erläuterte Winfried Vincon die derzeitige Situation. In Gesprächen mit Vertretern der Stadt Bad Wurzach, die Eigentümerin der Immobilie ist, seien die Verantwortlichen übereingekommen, dass der Verein die Hälfte der anfallenden Reparaturkosten trägt.

Eine Elektrische Lokomotive soll angeschafft werden

Norbert Vollmer berichtete über die Anschaffung einer elektrischen Lokomotive. Nachdem die Achsen der Juki-Lok in diesem Winter aufwändig saniert werden mussten, trage man sich mit dem Gedanken, den Zug künftig elektrisch anzutreiben. Die Schwierigkeiten dabei seien jedoch das enorme Eigengewicht der Maschine, die die derzeitigen Gleise zu tief in den Untergrund drücken würde.

An Lösungen werde gearbeitet, denn ein elektrischer Antrieb sei in einem Naturschutzgebiet die deutlich bessere Alternative, so Vollmer. Ebenso erstelle er derzeit eine Chronik, die sämtliche Umbaumaßnahmen und Erweiterungen seit dem Jahr 2000 für die Nachwelt dokumentiert.