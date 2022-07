Das Heiligblutfest in Bad Wurzach hat begonnen. Tausende Wahlfahrer und Reiter sind zu der Reiterprozession gekommen. 66 Gruppen und 27 Musikkapellen waren angemeldet.

Der Blutfreitag beginnt mit der Abholung der Heilig-Blut-Reliquie in St. Verena. Die ersten 26 der insgesamt 66 Blutreitergruppen werden dann am ersten Stationsaltar vor dem Wurzacher Schloss gesegnet. Über Josenhof, Truschwende und Reinstein geht es dann zum Gottesberg, wo die zweite Reiterabteilung gesegnet wird.

Pontifikalamt vor der Wallfahrtskirche

Um 10.30 Uhr beginnt das feierliche Pontifikalamt vor der Wallfahrtskirche Zum Heiligen Kreuz. Zelebrant und Prediger wird der Benediktinerpater Wolfgang Öxler, Erzabt des Klosters St. Ottilien, sein. Er hat das diesjährige Fest unter den Leitspruch „Durch seine Wunden sind wir geheilt“ (Jesaja 53,5) gestellt.

Die Bergpredigt um 14.30 Uhr wird Monsignore Pfarrer Peter Schmid aus Ingoldingen halten. Politischer Ehrengast der Stadt ist der CDU-Landtagsabgeordnete und ehemalige Landesminister Guido Wolf aus Weingarten.

Zweitgrößte Reiterprozession Mitteleuropas

Blutritt in Bad Wurzach gilt mit mehr als 1500 Reitern und gut 5000 Wallfahrern als die zweitgrößte Reiterprozession Mitteleuropas nach Weingarten. Im Gegensatz zu Weingarten durften in Bad Wurzach schon von Beginn an Frauen mitreiten. In Weingarten war dies in diesem Jahr erstmals der Fall. Ein weiterer Unterschied ist, dass der Heilig-Blut-Träger in einem vierspännigen Landauer gefahren wird.