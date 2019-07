Heiße Nacht auf dem Klosterplatz

Mallorca oder Bad Wurzach? Diese Frage stellte sich am Mittwochabend den Gästen auf der Wurzacher Partymeile, dem Klosterplatz, nicht. Die Temperaturen waren ähnlich und die Musik ebenso. DJ Shor-T heizte den Besuchern musikalisch ein, und der Handels- und Gewerbeverein durfte sich über einen gelungenen Abend freuen.

Um die Sommerabendstimmung so richtig in Schwung zu bringen, hatte der DJ alle Stimmungshits auf Lager. „Rythmo de la noce“ ging nahtlos in „Mama Lauda“ und dem Ischgl-Hit „Anton aus Tirol“ über. Tanzen wollte bei den fast tropischen Temperaturen zunächst kaum jemand, dafür drängten sich am Getränkewagen die Partygäste, um sich zumindest ein klein wenig zu erfrischen. Die Freunde der Feuerwehr hatten an diesem Abend alle Hände voll zu tun, um den enormen Ansturm zu bewältigen. Nur die Kleinsten waren unermüdlich in ihrer Performance und gaben ihr Bestes auf der Tanzfläche.

Christiane Vincon-Westermayer, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins, freute sich über die gute Stimmung und die vielen einheimischen Besucher, die den Klosterplatz vereinnahmten. „Es ist schön, weil es ein Fest für die Wurzacher ist. Irgendwie kennt man heute jeden, der da ist“, resümierte sie schon früh die gelungene Party – die, im Gegensatz zu den Vorjahren, noch gar nicht den Ferienbeginn einläutete (Freitag ist der letzte Schultag).

Heiße Rhythmen und ein kühles Fußbad in der Ach wechselten sich ab und machten den Feierabend, oder treffender das „Work out“ rundum perfekt.