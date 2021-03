Beim Abflammen von Unkraut ist am Dienstag gegen 11 Uhr in Hauerz eine Hecke in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Wurzach und Hauerz waren laut Polizei mit 19 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer rasch löschen. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt, Personen wurden nicht verletzt.