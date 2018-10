Hauerz hat ein neues Schmuckstück

Schöner und größer, heller und luftiger, dazu noch barrierefrei – so präsentiert sich die Hauerzer Bücherei nach ihrem Umzug am Mittwoch vergangener Woche in das renovierte Gemeindehaus (die SZ berichtete). Der Umzug war ein Kraftakt, den das Büchereiteam unter Leitung von Karin Burrasch mit weiteren, teils jugendlichen Helfern, mit Bravour meisterte. Galt es schließlich, an die 3000 Bücher zu säubern, sortiert ein- und wieder auszupacken.

Jahrzehntelang im Pfarrbüro

Nun hat die Hauerzer Bücherei endlich eine ansprechende und attraktive Bleibe. Über Jahrzehnte war sie im Pfarrbüro untergebracht und wurde vom jeweiligen Pfarrer geführt – Burrasch erinnert sich noch, wie sie selbst als Kind dort Bücher ausgeliehen hat. Erst als Hauerz seit Anfang der Neunziger keinen eigenen Pfarrer mehr hatte, wechselte die Führung der Bücherei in die Hände von engagierten Frauen und Müttern, die die Bücherei weitergeführt und ausgebaut haben. Sie empfinden ihre ehrenamtliche Tätigkeit als wertvollen Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit, denn Bücher und Bildung sind teuer und nicht von jeder Familie zu stemmen. Außerdem hat nicht jede Familie die Möglichkeit, mal kurz in das zehn Kilometer entfernte Bad Wurzach zu fahren, um die dortige Bücherei zu besuchen.

Dabei ist Lesen so wichtig – vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Der frühe Zugang zu Büchern fördert die Entwicklung der Sprache und verbessert die Fähigkeit, Sichtweisen anderer zu verstehen – so Burrasch. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt der Hauerzer Bücherei auf Kinder- und Jugendbücher. Aber auch Erwachsene kommen nicht zu kurz; so finden sich Klassiker wie Carnegies „Sorge Dich nicht – lebe!“ genauso wie die beliebten Kluftinger-Krimis, historische Romane – nicht nur von Ken Follett – als auch Sach- und Kochbücher. Nichtsdestotrotz liegen dem Team um Burrasch besonders Kinder und Jugendliche am Herzen. Beeindruckend übrigens, dass das Team nicht nur aus elf sehr engagierten Frauen besteht, sondern auch aus zehn Kindern, die gemeinsam mit den Erwachsenen jeden Montag und Donnerstag von 17 bis 18 Uhr das Ausleihen beaufsichtigen.

Aber die Bücherei bietet deutlich mehr als das. So gibt es zweimal jährlich eine Bücherausstellung in Zusammenarbeit mit dem Bad Wurzacher „Buchladen“, in deren Vor- und Nachbereitung alle Beteiligten viel Zeit investieren – die nächste übrigens am 18. November; der Erlös fließt natürlich in den Erwerb neuer Bücher. Oder die jährliche Einladung der Hauerzer Grundschüler, die auf kindgerechte, spielerische Art die Bücherei kennenlernen können und dabei sowohl Lesepass als auch einen vom Borromäus-Verlag gestifteten Bücher-Rucksack geschenkt bekommen. Neu im Angebot gibt es – seitdem nun mehr Platz ist – einmal monatlich an einem der Öffnungstage eine Vorlesestunde für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren.

Dies alles wurde möglich durch die Spendenbereitschaft von Firmen und Privatpersonen aus Hauerz und Umgebung, die dazu beigetragen hat, die neue Einrichtung zu beschaffen, was Burrasch zutiefst bewegt. Zeigt es doch, wie sehr ihr Engagement und das ihres Teams wertgeschätzt wird. Dafür und für die Unterstützung von Seiten der Kirche, vertreten durch die Diözese Rottenburg, sei sie und ihr Team unendlich dankbar. Denn hätte diese den großen Raum nicht zur Verfügung gestellt, würde das Team heute noch auf zehn Quadratmetern agieren. Die Spendenaktion läuft übrigens noch – ein wertvoller Beitrag zur Bildung unserer Kinder.