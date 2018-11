Haser kritisiert „Webfehler“ im Förderprogramm

Der AfD-Kreisverband Bodensee weist Vorwürfe gegen Alice Weidel wegen möglicherweise illegaler Parteispenden zurück. Das sagte der Sprecher des Kreisverbandes Christoph Högel der „Schwäbischen Zeitung“. Das Geld kam von der Firma PWS Pharma Whole Sale International AG mit Sitz in Zürich. Entsprechende Berichte bestätigte ein Mitarbeiter von Weidel am Montag.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Kreisverband 2017 gut 130 000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma bekommen hatte.