Harte Steine, weicher Sand

Im Leben eines evangelischen Christen ist die Konfirmation ein bedeutsames Ereignis - die eigenständige Entscheidung, „ja“ zur Taufe zu sagen und zu einem Jünger Jesu zu werden, wenn auch erst 2000 Jahre später. Nicht minder bedeutsam ist es, dieses „ja“ nach Jahrzehnten zu wiederholen.

Deshalb feierte die evangelische Kirchengemeinde Bad Wurzach mit Pfarrerin Silke Kuczera am Sonntag, 10. Juli einen feierlichen und sehr bewegenden Gottesdienst, denn er wurde musikalisch vom Gospelchor Aitrach unter der Leitung von Birgit Werner und mit Thomas Eisele am Klavier gestaltet. Schon das Eingangslied „Let us go into the house of the lord“ mit dem Solisten Hugo Seitz ließ eine besondere Stimmung aufkommen. Bewegend war ebenso die Predigt von Kuczera, in deren Mittelpunkt die Geschichte der Ehebrecherin stand, die der Mob steinigen wollte, was Jesus mit den Worten „wer unter Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie“ verhinderte (Joh., 8). Mit sehr berührenden Worten und einer bildhaften Sprache forderte sie die Gottesdienstbesucher auf, ihre harten Steine zu weichem Sand, der letztlich aus mikroskopisch kleinen Steinen besteht, werden zu lassen. „Mehr zart sein als hart … Jesus traut mir das zu. Und er wird mir helfen.“ Und einfach „das böse Spiel nicht mitspielen“.

Nach dieser denkwürdigen Predigt wurden die Jubilare geehrt. Ihre goldene Konfirmation (50 Jahre) begingen Heinz Gottschling, Rudolf Gottschling, Ekkehard Löhmann und Peter Gragnato, ihre diamantene (60 Jahre) Waltraud Engelhardt, Dr. Claus Orttmann und Wolfgang Schütze. Lydia Mahle und Norbert Vollmer konnten sogar ihre gnadene Konfirmation (70 Jahre) feiern, Jakob Barth gar die kronjuwelene (75 Jahre).

Allen Jubilaren überreichte Kuczera ihre Urkunden und stellte das weitere Leben unter den Segen Gottes. Bewegend das folgende Segenslied des Gospelchores mit dem Solisten Thomas Eisele, sehr beschwingt und fröhlich hingegen das Nachspiel zum Auszug der Jubilare mit „Akekho ofana no Jesu“. Der ideale Auftakt zum anschließenden Sektempfang und Kirchcafé unter strahlend blauem Himmel.