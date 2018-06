Seit 22 Jahren gibt es das Wohnheim St. Hedwig, und fast genauso lange gibt es auch das Sommerfest. Nur „Hand in Hand“ mit allen Mitarbeitern sei die Organisation dieses Festes zu leisten, sagt Sophie Fonfara, die Leiterin von St. Hedwig beim Fest.

Auf einem Leintuch hatten sich alle, Heimbewohner und Mitarbeiter, mit ihren Handabdrücken verewigt, um das Motto beim von Pater Mariusz zum Festauftakt in St. Verena gehaltenen Gottesdienst den Menschen zu verdeutlichen. Die Bewohner von St. Hedwig hatten sich an der von der St.-Verena-Band musikalisch mitgestalteten Messe durch ihre Fürbitten aktiv beteiligt.

Das Fest selbst sei, weil viele Heimbewohner bereits im Seniorenalter seien, inzwischen etwas ruhiger geworden. Weil die Musikkapelle Treherz, die in den vergangenen Jahren immer für die den guten musikalischen Ton gesorgt hatte, in diesem Jahr nicht dabei sein konnte, war Sophie Fonfara sehr froh, dass mit dem Moosquintett aus Diepoldshofen dennoch wieder eine adäquate musikalische Unterhaltung geboten werden konnte.

Nachdem sich die meisten Gäste an dem wieder sehr guten Mittagessen gütlich getan hatten, war es an der Zeit, einmal die Arbeit des Heimbeirates vorzustellen, der bei vielen Gelegenheiten die Interessen der Heimbewohner in Zusammenarbeit mit der Heimverwaltung vertritt.

Neben Franz Beigger waren dies Michael Zegiraj, der später noch als DJ für die Musik machte, und Elisabeth Kast. Auch der langjährige Angehörigenbeirat Peter Sigrist bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen. Ferner gab es auch wieder die vor allem von den Kinder gerne genutzte Möglichkeit, bei einer Kutschfahrt die Stadt aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

Auch für große und kleine Kinder war es möglich, sich durch Schminke in ein Fabelwesen zu verwandeln. Nicht fehlen durfte natürlich auch der Verkaufsstand, an dem Produkte, die von Heimbewohnern gefertigt werden, feilgeboten wurden.