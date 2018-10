„Hallo…grüßt die Katze den Floh“

Zusätzlich zu den bisherigen Muki-Stunden ist am Donnerstagnachmittag im Probenraum der Stadtkapelle Musik gemacht worden. Termine und vor allen Dingen der Besuch des Kindergartens haben Andrea Mall von der städtischen Jugendmusikschule veranlasst, einen Nachmittagstermin für interessierte Eltern anzubieten.

Ob und wie viel Bedarf dafür vorhanden ist, wurde in einer Schnupperstunde getestet. Mitmachen dürfen Kinder ab 18 Monaten mit einer Begleitperson. Das muss nicht zwingend die Mama sein, Andrea Mall lernte bei manchen kleinen Teilnehmern die ganze Familie kennen. Muki, das Schlappohrkaninchen und Maskottchen der Stunden, hieß fünf Kinder und die dazugehörenden Mamas herzlich willkommen.

Jede Stunde hat ihr Thema: Herbst, Birnen und Äpfel hatte sich die Kursleiterin für diesen Nachmittag ausgedacht. Kindgerechte, kleine Geschichten, verbunden mit einem spannenden Fingerspiel animierten die Kinder zum Mitmachen. Spielerisch anschaulich wurde auch die Pointe dargestellt, nämlich wie das Igelchen die ganze Birne wegfuttert.

Bei Muki können selbst die Kleinsten schon erste Erfahrungen mit Musikinstrumenten machen. Nachdem sich jedes Kind ein Instrument aussuchen durfte, war das Kinderorchester geboren. „Sieben Musikanten wollen spielen“ erforderte die ganze Konzentration und Koordination der Kleinen. Noah ließ sich dabei gar nicht aus der Ruhe bringen und bearbeitete seine Trommel mit ordentlich Wumms.

Schöne Kinderlieder verband Andrea Mall mit unterstützenden Bewegungen. Zum Abschluss der Schnupperstunde durfte getanzt werden. Beim „Flitzetanz“ flogen Bunte Tücher in kleinen Kinderhänden durch den Raum.

Die erfahrene Pädagogin und Mutter dreier Söhne stimmte ihr Programm punktgenau auf das Alter der Kleinen an. „Sprache, Motorik und Konzentration werden spielerisch gefördert und das Sozialverhalten der Kinder untereinander trainiert“, hebt Andrea Mall den tieferen Sinn der frühkindlichen Musikerziehung hervor. Die kleinen Teilnehmer hatten Spaß an der Musik und an den Geschichten, wobei ihnen nach der Muki-Stunde die Anstrengungen anzusehen waren, denn trotz der lebendigen Umsetzung, die Inhalte waren kindgerecht, aber durchaus anspruchsvoll.