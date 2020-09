Das Hallenbad am Riedpark in Bad Wurzach ist nach Abschluss der Revisionsarbeiten wieder ab Dienstag, 15. September, für Gäste geöffnet. Mit dem großen Wasserbecken und den beliebten Warmbadetagen bietet das Hallenbad das ganze Jahr über Spaß und Erholung für die ganze Familie, teilt die Stadt mit.

Im neuen VHS Programm für das kommende Semester werden drei Aqua-Fitnesskurse angeboten. Mit motivierender Musik und verschiedenen Trainingsmitteln werden Gelenke und Wirbelsäule schonend gekräftigt und das Herz-Kreislauf-System angeregt. Die Kurse unter der Leitung von Kevin Kienle finden immer montags statt.

Alle, die schwimmen lernen oder ihre Schwimmkenntnisse auffrischen möchten, sind laut Mitteilung beim Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene richtig. Immer donnerstags werden von Klaus Schütt Brust-/Rückenschwimmen und Kraulen gezeigt. Der Leiter der DLRG gibt auch Tipps für ein rückenschonendes Schwimmen. Infos zu freien Plätzen sind bei der VHS erhältlich. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07564 / 302110 bzw. online unter www.vhs-bad-wurzach.de möglich.

Die neuen Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage von 12 bis 18 Uhr. Am Montag und Donnerstag findet kein öffentlicher Badebetrieb statt.

Die beliebten Warmbadetage werden auch in diesem Jahr am Freitag, Samstag und Sonntag angeboten. Wie schon während der Sommersaison ist eine corona-bedingte vorherige Anmeldung per Schwimm-App zoom7 oder telefonisch unter Telefon 07564 / 5571 ab einer Stunde vor Badebeginn erforderlich.