Hallenbad: Kosten steigen auf 7,855 Millionen Euro

7 855 510 Euro – so viel wird nach neuesten Berechnungen der Stadt Bad Wurzach das neue Hallenbad am Grünen Hügel kosten. Ursprünglich waren rund 6,0 Millionen Euro geplant. Zuletzt war von 7,05 Millionen Euro (alle Zahlen brutto) die Rede. Der Bau wird im Frühjahr 2019 beginnen.

Der Gemeinderat genehmigte am Montagabend bei einer Gegenstimme (Petra Greiner/CDU) und zwei Enthaltungen (Armin Willburger, Andreas Frick/beide FW) diese Mehrkosten und vergab gleichzeitig zahlreiche Aufträge.

Kostensteigerung 28,9 Prozent, Kostensteigerung 22,2 Prozent, Kostensteigerung 33,4 Prozent – die Ausschreibungsergebnisse, die die Verwaltung in Person von Stadtbaumeister Matthäus Rude vorlegte, sorgten bei den Stadträten und den zahlreichen Bürgern im Sitzungssaal für betretene Mienen. Neun Gewerke beinhalten die Pakete 1 und 2, die zur Vergabe anstanden. Ihre Kosten umfassen etwa 80 Prozent der Gesamtbausumme. Statt der ursprünglich vom Architekturbüro Gollwitzer veranschlagten 3,845 Millionen Euro (ohne Mehrwertsteuer) liegen die günstigsten Gebote bei 4,822 Millionen Euro. Ein Plus von rund 25 Prozent.

„Ordentliche Aufarbeitung“

„Das sind keine Zahlen, mit denen man gerne in den Gemeinderat geht“, sagte Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU). Ihr Ziel für die Sitzung sei daher eine ordentliche Aufarbeitung aller Zahlen.

Und so präsentierte Rude nicht nur die Ausschreibungsergebnisse, sondern auch eine diesen angepasste Hochrechnung der Gesamtbaukosten. Schließlich sei auch bei den noch anstehenden Ausschreibungen mit einer ähnlichen Kostensteigerung zu rechnen.

Ergebnis dieser Hochrechnung „nach der Prüfung aller Faktoren“: Aus ursprünglich 5,1 Millionen Euro netto (September 2014), 5,5 Millionen netto (April 2017) und schließlich 5,9 Millionen netto (Juni 2018) sind nun 7,5 Millionen Euro netto geworden.

Geringere Mehrwertsteuer

Dazu kommt noch die Mehrwertsteuer. Sie wird nach Berechnungen von Stadtkämmerer Stefan Kunz aber nicht mit den vollen 19 Prozent anfallen. Denn weil das Bad zu gut 75 Prozent öffentlich, also gewerblich genutzt wird, erhält die Stadt eben jene 75 Prozent an Mehrwertsteuer vom Finanzamt wieder zurück. Zu den 7,51 Millionen Euro kommen damit 4,6 Prozent Mehrwertsteuer (für den Schulsport). Die Gesamtkosten steigen damit auf 7,855 Millionen Euro.

Für das Projekt erhält die Stadt 2,39 Millionen Euro Zuschuss vom Bund sowie weitere 400 000 Euro aus dem Ausgleichsstock des Landes.

Keine Garantie

Ob es letztlich bei der Summe von 7,855 Millionen Euro bleibt, ist freilich nicht sicher. „Garantieren können wir niemandem etwas“, sagte Alexandra Scherer auf die Nachfrage aus dem Gremium. Noch fehlen zum Beispiel mehrere Prüfeinträge für die Statik (Hermann Gütler/CDU: „Da ist kostenmäßig ziemlich Musik drin.“), wie Architekt Wolfgang Gollwitzer einräumen musste. Und auch vor Zusatzkosten (sogenannte Nachträge) sei man nicht sicher, auch wenn diese sich bei Neubauten erfahrungsgemäß in Grenzen hielten.

Den Neubau des Hallenbads grundsätzlich in Frage stellte in der Diskussion kein Stadtrat mehr in Frage. Gütler sprach zwar von einem „kleinen Super-Gau für einen Kaufmann“, aus dem für künftige Bauprojekte Konsequenzen zu ziehen seien. Aber auch er gebe innerlich nach. „Wir können nicht anders als weitermachen“, so Egon Rothenhäusler (FW), der daran erinnerte, dass er für die kleine Variante eines Lehrschwimmbeckens gewesen ist.

„Es gibt nur ein Vorwärts“, sagte auch Klaus Gropper (FW). Bad Wurzach ohne Bad ist für ihn undenkbar. „Wo sollen sonst unsere Schüler schwimmen lernen?“ So äußerte sich auch Gisela Brodd (FW). „Eine Alternative haben wir nicht. Nun alles auf den Prüfstand zu stellen, geht nicht. Das machen wir seit fünf Jahren“, sagte Matthias Vogt (Mir Wurzacher).

„Blauäugige Schätzung“

„Wir müssten schon viel weiter sein“, kritisierte Karl-Heinz Buschle (FW) eben jenen langen Planungszeitraum und glaubt: „Dann hätten wir auch günstigere Preise erzielt.“ Nun verpulvere die Stadt die erhaltenen Zuschüsse mit den Mehrkosten. „Der ursprüngliche Fehler war eine zu blauäugige Kostenschätzung.“

Nicht die Schätzung, aber die Kostenprognose sei zu blauäugig gewesen, entgegnete Gollwitzer. Die gesamte Planungsphase hat auch in seinen Augen zu lange gedauert und war dadurch „unwirtschaftlich“. 18 Ratssitzungen habe es gegeben, „fünfmal haben wir mit der Planung wegen Zuschüssen neu begonnen“. Und dies bei einem Projekt, „das in zwei Jahren hätte fertig sein können“. Sein Honorar werde sich nicht erhöhen, betonte er. Das werde weiterhin auf Basis seiner Kostenschätzung, nicht auf der der tatsächlichen Kosten berechnet.

Jährliches Defizit

Hermann Müller (CDU) mahnte in seiner Stellungnahme im Namen der CDU-Fraktion an, die Betriebskosten nicht aus den Augen zu verlieren. Diese müssten auch die Kosten für ein entsprechend großes Team von Fachangestellten für den Bäderbetrieb beinhalten. Nach Ansicht der CDU müssen jährlich 420 000 Euro als Defizit eingeplant werden. Die Stadtverwaltung rechnet derzeit mit einem sogenannten Abmangel von rund 363 000 Euro jährlich. Darin eingerechnet sind die auf 30 Jahre verteilten Zuschüsse von 2,79 Millionen Euro – das sind 93 000 Euro „Zuschussauflösung“ jährlich.

Diese Defizitprognose geht zum einen von zwei Schließtagen pro Woche und zum anderen davon aus, dass die DLRG an mindestens 13 Tagen im Monat die Wasseraufsicht übernimmt.