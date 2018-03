Hallenbad öffnet am Samstag wieder

Ein Riss im Beckenboden ist für die derzeitige Schließung des Bad Wurzacher Hallenbads am Ried verantwortlich. Das sagte Frank Högerle von der Stadtverwaltung auf Anfrage.

Seit vergangenen Freitag ist das Bad deswegen geschlossen. Am kommenden Samstag, 24. Februar, werde es wieder öffnen, so Högerle. Der Riss sollte am Dienstag repariert werden, danach muss der Boden 48 Stunden lang trocknen. Anschließend muss das Becken wieder gefüllt und das Wasser erwärmt werden.

Der Schaden sei auf Altersverschleiß zurückzuführen, sagt Högerle. Das Hallenbad am Ried hat immer wieder mit solchen Defekten zu kämpfen. Derzeit laufen die Planungen für einen Neubau am Grünen Hügel beim Kurbetrieb. Die Arbeiten dafür sollen noch in diesem Jahr beginnen.