Hallen- und Freibad in Bad Wurzach bis Ende der Woche geschlossen

Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls einer für den Betrieb zwingend notwendigen Fachkraft kann das Frei- und Hallenbad Bad Wurzach ab sofort bis einschließlich Sonntag, 9. August, nicht geöffnet werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „Nachdem selbst Fachfirmen zur Vermittlung entsprechender Fachkräfte wegen der derzeit verschärften Corona-Bedingungen mit der Personaldecke generell knapp bemessen sind, konnten wir auf die Schnelle leider auch keine qualifizierte Aushilfskraft als Ersatz gewinnen“, wird Dezernatsleiter Frank Högerle von der Stadtverwaltung in dem Schreiben zitiert.

Regulär geöffnet wird abhängig vom Wetter dagegen weiterhin das Freibad in Hauerz. Ab nächsten Dienstag solle der Badebetrieb nach derzeitigem Stand dann auch in Bad Wurzach wieder sichergestellt werden. „Wir können allerdings derzeit nicht garantieren, dass die Bäder nicht auch noch an weiteren Tagen in nächster Zeit geschlossen werden müssen“, so Högerle.