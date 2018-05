Haidgauer Musiker feiern rauschendes Fest

Das Festbankett für das Kreismusikfest in Haidgau ist ein rauschendes Fest gewesen.

Musikvorstand Katharina Fugunt und Ralf Krug führten 25 Tage vor der Eröffnung charmant und witzig durch das Mammut-Programm, mit Interview-Blöcken mit prominenten Gästen aus der Lokalpolitik und Vereinen sowie sämtlichen Dirigenten, die dazu am Stammtisch im aufgebauten „Musikhaus“ Platz nehmen durften.

„Heute sind nur wichtige Leute da“ erklärte das Moderatoren-Duo und begrüßte vom Bundestagsabgeordneten bis zum Nachbarn fast alle persönlich. Nicht fehlen durften die Vertreter der rund 100 Sponsoren, ohne die ein solches Fest für einen Verein nicht zu stemmen ist. Und natürlich durften die Vertreter der Musikkapellen nicht fehlen, die sich einen „Startplatz“ beim großen Festumzug am Sonntag ergattert hatten.

Selbstverständlich gab es auch viel Musik: Bereits der Auftakt mit dem Flashmop „Rock Mi“ deutete daraufhin, dass dies ein besonderer Abend werden würde: Es standen zunächst nur zwei Schlagzeuger auf der Bühne, während der Rest der Musikanten nach und nach auf und vor der Bühne Stellung bezogen. „A little Opening“ , „Silva Nigra“ und die „Böhmische Liebe“ spielte die Jubelkapelle selbst, „Imagasy“ und „How to train your dragon“ steuerte die Patenkapelle aus Ziegelbach bei, die nach dem Ende des Programmes für den musikalischen Ausklang sorgte.

Mit dem Interview mit der Haidgauer Ortsvorsteherin Ernestina Frick wurden die Fragestunden im Musikhaus eröffnet. Die gebürtige Eglofserin wird beim Festumzug Festführerin ihrer Heimatkapelle sein. Sie wünsche sich, dass es ein Fest für alle werde. „Alle im Dorf sollen irgendwie mit eingebunden sein.“ Etwa bei der Pflanzaktion, mit der das Dorfbild verschönert werden soll. „Wir haben mit dem Fest die Chance als Gemeinschaft zusammen zu wachsen.“

Nach Joachim Simon, den Leiter des Kulturdezernats beim Landratsamt Ravensburg, folgte Bürgermeister Roland Bürkle am Interviewmikrofon. Bei der Wallfahrt zur Sebastians-Kapelle, um für gutes Wetter beim Fest zu beten, war er nicht dabei: „Das wollte ich den Haidgauern nicht zumuten.“ Beim Fest in Hauerz habe es nur geschüttet, nachdem er damals dafür gebetet hatte.

Daniel Wassner war als Vertreter der Vereine in die illustre Runde eingeladen worden. Ihm folgte die Interviewrunde mit den Dirigenten, die in den vergangenen 50 Jahren in Haidgau den Taktstock schwangen – Josef Häfele, Karl Kurray, Alexander Demmler, Michaela Willburger (damals noch Glöckler) und Klaus Wachter.

Mit „Imagasy“ eröffnete die Patenkapelle aus Ziegelbach ihren musikalischen Part nach der Stärkung der Gäste am Buffet.

Freddy Holzmüller, Vorsitzender der Patenkapelle aus Ziegelbach, erklärte, warum diese nicht 2020 zu ihrem 100-Jährigen das Musikfest ausrichten wolle, zumal für die nächsten beiden Jahren sich noch kein Ausrichter gefunden hat: „Wir sind alle noch ein wenig lädiert von unserem 2010er-Fest.“ Als Gastgeschenk hatte er einen originellen Grill in Dampflok-Form mitgebracht, den beide Kapellen zusammen einweihen wollen, wie die Vorstände einander versicherten.

Mit Rudi Hämmerle, dem Kreisverbandsvorsitzenden Ravensburg, betrat der letzte Redner zum Interview die Musikhaus-Bühne. Er bewunderte, die immer höherwertigere Literatur, die bei den Wertungsspielen aufgeführt werde. Besonders in Erinnerung geblieben war dem gelernten Instrumentenbauer die neue Dimension des Massenchores in Ziegelbach. Besonderes Lob bekam der Musikverein Haidgau für sein professionelles Marketing, mit dem für das Kreismusikfest geworben wird.

Doch der oberste Blasmusikvertreter des Landkreises war nicht nur zum Redenj nach Haidgau gekommen: Insgesamt 1208 Ehrungen, die zwölf in Haidgau eingerechnet, habe er in den vergangenen acht Jahren durchgeführt und dabei Musiker für 12 860 Jahre aktive Musikantentätigkeit geehrt.

Vor den Ehrungen für aktives Musizieren zeichnete Hämmerle noch die Haidgauer Organisatoren Katharina Fugunt, Steffen Zachmann und Tobias Münsch des Haidgauer Kreismusikfestes mit dem Goldenen Ehrenzeichen für besondere Verdienste aus.

Für 10 Jahre aktive Tätigkeit wurden mit der Ehrennadel in Bronze des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet: Rebecca Karkos, Julia Wolf und Johannes Wirth.

Für 20 Jahre aktive Tätigkeit wurden mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet: Tobias Münsch, Christoph Münsch, Sabrina Schraag, Steffen Zachmannun Katharina Fugunt.

Für 40 Jahre aktive Tätigkeit erhielten die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief: Ralf Krug, Edmund Föhr, Christof Wirth.

Für 50 Jahre aktive Tätigkeit erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief: Paul Frick.