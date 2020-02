Anlässlich des 45-jährigen Bestehens der NZ Chadaloh Haidgau findet am Samstag, 15. Februar, um 14 Uhr ein großer Narrensprung mit mehr als 40 Zünften und Musikgruppen durchs „Narranescht Haidgau“. Anschließend ist Narrenparty im Festgelände, in der Turn- und Festhalle und in allen närrischen Lokalitäten.