„Haben eine erfolgreiche Woche erlebt“

Die Bad Wurzach Info war zusammen mit dem Kurbetrieb auch in diesem Jahr wieder auf der CMT in Stuttgart vertreten. Besonders das Thema Moor sei bei den Besuchern der, nach eigenen Angaben, weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit auf großes Interesse gestoßen.

„Gemeinsam mit dem Kurbetrieb Bad Wurzach haben wir eine erfolgreiche Woche erlebt und Bad Wurzach vielen interessierten Besucherinnen und Besuchern vorgestellt“, blickt Johanne Gaipl, die Leiterin der Bad Wurzach Info, zufrieden auf die Reisemesse zurück. Diese ging vom 12. bis zum 20. Januar. „Sowohl Stammkunden als auch neue Interessenten haben sich besonders über das zentrale Thema Moor informiert“, erklärt Gaipl. Gefragt wurde etwa, wie das Moor wirkt und welche Indikationen damit behandelt werden können. „Wir haben an unserem Stand auch immer einen kleinen Holzkübel mit Moor dabei, der das Interesse der Besucher weckt“, so Gaipl. Vielen würden dann reinfassen und wollen mehr über das Moor wissen.

Gestiegenes Bedürfnis nach Ruhe

„Man hat in den Gesprächen festgestellt, dass ein Bedürfnis besteht, etwas für sich und seine Gesundheit zu tun und nach Ruhe und Entspannung zu suchen“, erzählt Gaipl. Dieses stärkere Bewusstsein für die Prävention, sei in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Ein Entwicklung, die der Riedstadt laut Gaipl entgegenkommt: „In diesem Bereich kann Bad Wurzach punkten, da wir mit dem Gesundheitszentrum mit der umgebauten Moorbadeabteilung, der Vitalium Therme und der einmaligen Natur des Wurzacher Rieds ein sehr gutes Angebot haben.“ Bad Wurzach ist schon seit über zehn Jahren auf der CMT vertreten. In der Regel an einem kleinen Stand innerhalb des großen Messestandes des Heilbäderverbandes. Als Nachbar hatte man dort in diesem Jahr Bad Waldsee. Laut Gaipl steht auch schon fest, dass „die Stadt Bad Wurzach gemeinsam mit dem Kurbetrieb im kommenden Jahr wieder auf der Messe am Stand des Heilbäderverbands präsent sein wird.“

Zwar haben laut Gaipl auch in diesem Jahr mehrere Besucher direkt auf der Messe einen Aufenthalt im Kurhotel gebucht, einen starken Anstieg in den Übernachtungszahlen insgesamt nach der CMT könne man aber nicht aus den entsprechenden Statistiken herauslesen. Das sei bei einer solchen „längerfristigen Marketingmaßnahme“, bei der die Stadt generell beworben werde, aber auch gar nicht das primäre Ziel.

Laut Mitteilung des Veranstalters ist die CMT 2019 insgesamt mit großem Erfolg zu Ende gegangen. Demnach lockte die Stuttgarter Urlaubsmesse mit der Rekordzahl von 2207 Ausstellern insgesamt 260 000 Besucher auf das Messegelände. „Deutlich mehr als eine Viertelmillion Besucher binnen neun Tagen – das ist ein tolles Ergebnis!“, freute sich Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart.

„Die CMT hat damit eindrucksvoll ihre Position als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit untermauert.“ Die CMT 2020 findet vom 11. bis zum 19. Januar statt.