Höllenottern und andere Schlangen

„Von Würgeschlangen und Höllenottern – Schlangen in Baden-Württemberg“ heißt die neue Wechselausstellung im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried.

Sie eröffnet am Mittwoch, 27. März, 19 Uhr, im Gewölbegang von Maria Rosengarten. Sie stellt laut Pressemitteilung in Baden-Württemberg heimische Schlangenarten vor und gibt interessante Einblicke in die Biologie und Lebensweise dieser seltenen Tiere.

Bei der Ausstellungseröffnung wird Michael Waitzmann, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, in seinem Begleitvortrag „Einheimische Schlange – Faszination oder Entsetzen?“ auf das zwiespältige Verhältnis der Menschen zu Schlangen eingehen.