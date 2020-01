Guido Wolf kommt zum Heilig-Blutfest

Guido Wolf wird beim diesjährigen Heilig-Blutfest in Bad Wurzach der Ehrengast sein. Das gab nun die Stadt bekannt. Der baden-württembergische Justiz-, Europa- und Tourismusminister ist gebürtiger Weingartener. Der 58-Jährige ist passionierter Blutreiter und hat mehrere Dutzend Mal als Reiter an den Blutfreitagsfeierlichkeiten seiner Heimatstadt teilgenommen. In Weingarten findet die größte Veranstaltung dieser Art in Mitteleuropas statt. Der Bad Wurzacher Blutritt ist der zweitgrößte. Er findet in diesem Jahr am 10. Juli statt. Archivfoto: dpa/Kästle