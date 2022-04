Grundschulzirkus in Bad Wurzach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Woche vom 4.4. bis zum 8.4. hatte sich die Grundschule Bad Wurzach in ein buntes Zirkuszelt verwandelt. Plötzlich gab es da Parcours- und TrampolinartistInnen, Fakire, die mit dem Feuer spielten, LeiterkünstlerInnen, die sich hoch hinaus wagten, gefährliche Raubtiere mit lautem Gebrüll und geheimnisvolle Zauberer. Jongleure, lustige Clowns und BalanceakrobatInnen, die auch vor den gefährlichsten Kunststücken nicht zurückschreckten. Die Schwarzlichtgruppe zeigte keine Angst im Dunkeln und probte fleißig ihre beeindruckende Show, während die Tanzgruppe zu lauten Beats ihre Schritte übte. Einzelne ArtistInnen der Seifenblasengruppe wurden sogar in lebensgroßen Blasen gehüllt. Überall sah man zahlreiche TänzerInnen, AkrobatInnen und fleißige HelferInnen die sich in den Gängen, der Turnhalle und den Klassenzimmern tummelten, um gemeinsam zu üben und an ihren Nummern zu tüfteln.

In der Schule wurde gemeinsam gelacht, getanzt und gesungen. An Hausaufgaben war in dieser Woche selbstverständlich nicht zu denken. Tatkräftigte Unterstützung bei ihrer Arbeit bekamen die Lehrerinnen, der Schulsozialarbeiter und die fleißigen, freiwilligen HelferInnen von der zirkuspädagogischen Gruppe Mixtura Unica aus Freiburg. Der krönende Abschluss einer tollen und gelungenen Woche war der Freitag, an dem die Kinder ihren staunenden Familien in vier großen Abschlussshows ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten. Die Artisten und Artistinnen trugen farbenprächtige Kostüme und waren von fleißigen Müttern aufwendig geschminkt worden. Dazu war die Halle festlich mit kreativ gestalteter Dekoration der Kinder geschmückt. Es war für alle ein tolles Erlebnis und ein gelungener Nachmittag, der sicher von niemandem mehr vergessen wird.