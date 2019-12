Grundschulkinder für Ferienbetreuung 2020 anmelden

Die Stadt Bad Wurzach bietet für Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, die in der Großgemeinde Bad Wurzach wohnen und hier eine Schule besuchen, nicht nur in den Sommerferien, sondern bei Bedarf auch während der Herbst-, Oster- und Pfingstferien eine Betreuung an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen mit diesem Angebot insbesondere berufstätige Eltern und Alleinerziehende unterstützt werden.

Bei der Herbstferienbetreuung Ende Oktober in der Grundschule Bad Wurzach wurde laut den Betreuerinnen beispielsweise „herbstlich gebastelt, gespenstisch gespukt, gigantisch gebaut und vieles mehr“. Für die Betreuung in den Osterferien vom 6. bis 9. April 2020 und in den Pfingstferien vom 8. bis 12. Juni 2020 werden noch Anmeldungen entgegengenommen.

Anmeldeformulare gibt es beim Fachbereich Bildung/Betreuung/Kultur im Wurzacher Rathaus. Die Grundschulkinder werden jeweils an den Vormittagen von 7.30 bis 13 Uhr betreut.