Grundschulen: „Es gibt keine Schließungsdiskussion“

In Dietmanns wird der Kindergarten wohl erweitert werden. Insgesamt gibt es genügend Kita-Plätze, auch für Unter-Dreijährige. Die Stadt hält an ihrer dezentralen Struktur für Kindergärten ud Grundschulen fest. Das waren die wichtigsten Erkenntnisse in der Debatte am Montagabend im Gemeinderat Bad Wurzach. Fachbereichsleiterin Sonja Wetzel legte dem Gremium den jährlichen, erneut sehr übersichtlich und ausführlich erstellten Bedarfplan 2018/2019 vor.

Im Bereich Kindergarten nannte sie folgende Zahlen: 16 Knirpse in der Kindertagespflege, 17 Kinder in der Krippe Farbtupfer, die Kinderkrippe Arnach kann bei Bedarf geöffnet werden (den gibt es aber noch nicht in ausreichendem Maß), 55 Zweijährige sind in altersgemischten Kita-Gruppen, 549 Mädchen und Jungen besuchen die Kindergärten in der Stadt. Der Bedarf an Ganztagsgruppen wird dabei immer höher.

Insgesamt gibt es in den elf Kindergärten in der Gemeinde 620 Plätze, von denen laut Anmeldung 579 belegt sind. In allen Kindergärten gibt es noch freie Plätze, mit Ausnahme von Dietmanns, wo drei Kinder mehr angemeldet wurden als Plätze vorhanden sind. Man werde, so kündigte Bürgermeister Roland Bürkle (CDU) an, daher dort eine „Übergangsgruppe“ einrichten und dann eine grundsätzliche Lösung suchen.

„Der Bedarf dafür ist da, auch für Zweijährige“, bekräftigte Ortsvorsteherin und Stadträtin Monika Ritscher (CDU) die Zahlen der Bedarfsplanung. „Und da rechne ich das neue Baugebiet noch gar nicht ein.“

Kindergartenplanung ist dabei grundsätzlich ein mühsames Geschäft, wie Wetzel schmunzelnd berichtete. „Der Bürgermeister sagt, er braucht mindestens zwei Jahre Vorlauf. Aber diese Kinder sind ja noch gar nicht geboren, daher ist das ein bisschen schwierig.“

Ihr Dank galt dem Gemeinderat, der einer besseren Bezahlung der Erzieherinnen zugestimmt hat. „Dadurch haben wir mehr Ruhe in der Personalplanung.“ Wetzel hob außerdem die „hervorragende Arbeit“ der Erzieherinnen und der Leitungen hervor.

2059 Kinder und Jugendliche gehen in Bad Wurzach zur Schule. Die meisten in Salvatorkolleg (766) und Realschule (455). Es folgen die Werkrealschule (227) und die Grundschule Bad Wurzach (216). „Es gibt keine Schließungsdiskussion“, stellte Bürkle klar, als die Sprache auf die Stellungnahme des Landesrechnungshofs kam. Dieser hat zur Schließung von Grundschulen geraten. „Das ist betriebswirtschaftlich sicherlich richtig“, so Bürkle, aber Bad Wurzach halte an der dezentralen Struktur fest. „Das ist auch pädagogisch sinnvoll.“ Eng werde es freilich dann, wenn es dafür nicht mehr genügend Lehrer geben sollte.

Auch im vergangenen Jahr hat sich laut Wetzel gezeigt, dass eine verbindliche Grundschule in Bad Wurzach von der überwiegenden Mehrheit nicht gewünscht wird. So hält die Stadt an der derzeitigen flexiblen Lösung fest. Das betrifft auch die Ferienbetreuung. Von vielen gefordert, seien „zuerst ganz viele Schüler an-, dann aber fast ebenso viele ganz schnell wieder abgemeldet“ worden.