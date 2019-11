Grundschule Eintürnen erhält eine Auszeichnung

Zum zweiten Mal ist das Siegel Gesunde Schule im Landkreis Ravensburg verliehen worden. Elf Schulen, darunter auch die Grundschule Eintürnen, erhielten die Auszeichnung für ihr besonderes Engagement in den Bereichen Gesundheitsförderung und Prävention. Ausgezeichnet wurden die Schulen unter anderem in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Seelische Gesundheit und Medienkompetenz.

Die Grundschule Eintürnen beteiligte sich nach eigenen Angaben zum ersten Mal am Siegel Gesunde Schule und konnte die Auszeichnung in den Kategorien Bewegung und Ernährung mit nach Hause nehmen. Es hätten sich alle Schüler zusammen mit ihren Lehrerinnen und Schulleiterin Daniela Brillisauer sehr über die Anerkennung und Auszeichnung der beiden Bereiche Ernährung und Bewegung gefreut, heißt es. Die feierliche Verleihung des Siegels Gesunde Schule fand in der Gemeinschaftsschule Bergatreute statt, die selbst auch zu den prämierten Schulen zählt. Die Erste Landesbeamtin Eva-Maria Meschenmoser überreichte die Siegelschilder an Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen sowie Eltern- und Schülervertretungen. Begleitet wurde dies von lobenden Worten der Jurymitglieder, in denen die besonderen Konzepte und Angebote der Schulen hervorgehoben wurden. Foto: Schule