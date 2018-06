Grundschule Bad Wurzach kürt die besten Vorleser

22 Kinder der Grundschule Bad Wurzach haben es in die schulinterne Endausscheidung des Lesewettbewerbs geschafft, die am Freitag in der Turnhalle ausgetragen wurde. Die Schüler lasen vor Mitschülern, Lehrern und Eltern einen Abschnitt aus ihrem Lieblingsbuch vor. Die dreiköpfige Jury um Christine Silla-Kiefer, Christiane Linge und Regina Gütler bewertete das Vorgelesene unter den drei Aspekten „fehlerfrei lesen“, „betont lesen“ und „flüssig lesen“.

In der Eingangsklasse Mäuse landete Anna Lena Weyh auf dem ersten Platz, gefolgt von Anne Fassnacht auf Platz zwei sowie Joel Burkhart und Sude Sahn auf Platz drei. Fabian Leppert wurde Erster bei der Eingangsklasse Bären, Zweite wurde Mina Hoffmann, Dritte Maja Fetscher. In der 3. Klasse siegte Lara Ruf vor Leia Poindecker und Suma Cicek. Beste Vorleserin in Klasse 4 ist Emma Kuhn, auf den Plätzen zwei und drei landeten Hakan Iramil sowie Lara Stölzle und Jonas Tappert.

Der Vorlesewettbewerb war zugleich die letzte Aktion der Projektwoche „Rund ums Buch“ an der Grundschule. Los ging es am Montag mit einem Bücherflohmarkt, am Dienstag war die Märchenerzählerin Annika Hofmann zu Gast und am Mittwoch standen die klasseninternen Vorentscheides des Lesewettbewerbs auf dem Programm.