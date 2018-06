Grundschüler erlaufen 5700 Euro

Wieder aufleben lassen hat Rektorin Claudia Weitbrecht das einige Jahre lang eingeschlafene Elterncafé. Am Dienstagnachmittag kamen zahlreiche Mütter und Väter, um sich untereinander und mit den Lehrern zwanglos bei Kaffee und Kuchen auszutauschen.

Das Elterncafé wurde dabei extra so gelegt, dass die Grundschüler währenddessen im Unterricht saßen. „So haben die Eltern Hände und Ohren frei“, sagte Claudia Weitbrecht. Sie wollte von den Müttern und Vätern auch wissen: Was ist gutes, was schlechtes Miteinander, und was kann man bei Störung guten Miteinanders tun? Ihre Ideen dazu konnten die Eltern auf Listen an einer Pinnwand eintragen.

Den Erlös des Spendenlaufs „Kinder laufen für Kinder“ im Mai gab die Rektorin gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Brigitta Brugger-Schmitt ebenfalls am Dienstag bekannt. Rund 5700 Euro sind zusammengekommen, weil die Kinder und auch einige Eltern insgesamt an die 2000 Kilometer auf dem Sportplatz Salvatorkolleg zurückgelegt haben. „Das entspricht in etwa der Strecke von Bad Wurzach nach Istanbul“, so Brigitta Brugger-Schmitt.

Alleine 1000 Euro erlief ein Erstklässler, der einen Sponsor gefunden hatte, der ihm 100 Euro pro zurückgelegter Runde zahlte. Zehn Runden, also etwa vier Kilometer, schaffte der Junge! Ein Viertklässler legte gar einen Halbmarathon (rund 21 Kilometer), den die Konrektorin sponserte.

Die Spendengelder kommen den Krankenhaus-Clowns, dem Projekt „Save the children – Schulen für Schulen“ und der Kinderhilfe des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands zugute. Zehn Prozent gehen laut Beschluss der Grundschüler selbst an Unicef.

Gestärkt wurden die Läufer durch Smoothies von Sozialarbeiter Lars Hochstrat und Getränken, bereitgestellt von der Verallia Deutschland.