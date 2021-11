Einen mehrere Quadratmeter großen Schriftzug haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch an ein Nebengebäude des Gymnasiums in der Herrenstraße in Bad Wurzach gesprüht. Die Täter benutzten dabei schwarze und silberne Farbe. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07564 / 20 13 um sachdienliche Hinweise.