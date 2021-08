Große Veränderungen beim Musikverein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem der Musikverein Seibranz im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Generalversammlung abhalten konnte, war es am 23.Juli endlich soweit. Unter Einhaltung des aktuellen Hygienekonzepts wurden von Helmut Pfänder die anwesenden Mitglieder in der Turn-und Festhalle Seibranz begrüßt.

Nach dem Bericht von der Schriftführerin trug Kassiererin Margit Waibel einen sehr ausführlichen Kassenbericht vor, den die Kassenprüfer Petra Haberhauer und Nicole Sailer bestätigten. Jugendleiterin Anja Stehmer gab den Bericht über die Aktivitäten der Jungmusikanten bekannt. Erich Minsch, seit August 2019 Dirigent bei den Seibranzer Musikanten, gab einen musikalischen Rückblick bekannt, mit der Hoffnung, dass bald wieder viele Auftritte stattfinden können.

Vom Vorstandsteam stellten sich Helmut Pfänder und Andrea Sailer nicht mehr zur Wiederwahl. Helmut Pfänder war seit 2011 Mitglied im Vorstandsteam und beim Kreisverbandsmusikfest 2016 in der Hauptorganisation tätig, so wie er sich immer für den Musikverein eingesetzt hat. Wie auch Andrea Sailer, die bis zu ihrer Wahl 2019 ins Vorstandsteam zuvor über 15 Jahre das Amt des Notenwartes hatte. An beide ging ein besonderer Dank für ihre Arbeit über all die Jahre hinweg für den MV Seibranz.

Auch Kassiererin Margit Waibel stellte sich nach 22 Jahren nicht mehr zur Wahl. In einer ganz persönlichen Dankesrede von Andrea Sailer wurde Waibel für ihren unermüdlichen und sehr verantwortungsvollen Einsatz als Kassiererin für den Musikverein gedankt. Nicht nur, dass ihre Arbeit erst recht begann, wenn die Feste, besonders das Musikfest, vorbei waren, sondern auch für ihre vielen anderen Talente wie z. B. Dekorieren, Schauspielerei, usw., die sie immer zum Einsatz brachte und nichts zu viel war. Dafür dankten ihr alle ganz herzlich.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Stephan Eisenbarth im Vorstandsteam bestätigt, neu dazu kamen Manfred Hierlemann und Roland Reich. Als neue Kassiererin wurde Nicole Sailer gewählt. Bestätigt wurde Schriftführerin Helga Krattenmacher. Zu Jugendleitern wurden Anja Stehmer und Tanja Gregg gewählt. Als Ausschussmitglieder wurden Theresa Hierlemann und Thomas Sailer bestätigt, neu dabei sind nun Richard Keckeisen und Jaqueline Müller.

Es wurde nochmals allen ausscheidenden Mitgliedern herzlich gedankt, mit der Hoffnung auf ein bald wieder normales Musikjahr.